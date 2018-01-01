Мастер перманентного макияжа в эстетический центр

Описание

Ищем высококвалифицированного и мотивированного на работу мастера перманентного макияжа в эстетический центр на Смихове.

Обязанности:

• Проведение процедур перманентного макияжа (бровей/ microblading бровей, умение работать по губам и векам - приветствуется).

• Подбор техники проведения процедуры – напыление, волосковая.

• Подбор формы и цвета по индивидуальным особенностям клиента.

• Консультирование по всем особенностям процедуры (домашний уход, заживление, противопоказания и т.д.).

• Ведение документации по процедурам.

• Соблюдение норм обработки и гигиены материалов.

Требования:

• Коммуникабельность, ответственность и доброжелательность.

• Клиентоориентированность и стрессоустойчивость.

• Пунктуальность.

• Опыт работы в данной сфере - не менее 1 года.

• Наличие портфолио (фотографии до/после/конечный результат)- ОБЯЗАТЕЛЬНО.

• Наличие всех необходимых разрешений для работы в данной сфере, наличие дополнительных дипломов /сертификатов приветствуется.

• Желание учиться и развиваться в данной отрасли.

Условия:

• Заработная плата обсуждается индивидуально, в зависимости от вашей категории и опыта работы, % от стоимости услуги.

• Cменный график под запись.

• Постоянное обучение и помощь от топ-мастеров центра.

• Комфортное рабочее место.

• Сформированная клиентская база.

• Молодой дружный коллектив.

Ждём резюме на е-мейл hr-ar@seznam.cz. К резюме обязательно прикрепить к фото своих работ, указать ссылки на страницы в соц.сетях.

На все вопросы по вакансии также отвечаем по е-мейл адресу, а не в комментариях к данной вакансии.