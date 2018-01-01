Мастер перманентного макияжа в эстетический центр

Ищем высококвалифицированного и мотивированного на работу мастера перманентного макияжа в эстетический центр на Смихове.
Обязанности:
• Проведение процедур перманентного макияжа (бровей/ microblading бровей, умение работать по губам и векам - приветствуется).
• Подбор техники проведения процедуры – напыление, волосковая.
• Подбор формы и цвета по индивидуальным особенностям клиента.
• Консультирование по всем особенностям процедуры (домашний уход, заживление, противопоказания и т.д.).
• Ведение документации по процедурам.
• Соблюдение норм обработки и гигиены материалов.
Требования:
• Коммуникабельность, ответственность и доброжелательность.
• Клиентоориентированность и стрессоустойчивость.
• Пунктуальность.
• Опыт работы в данной сфере - не менее 1 года.
• Наличие портфолио (фотографии до/после/конечный результат)- ОБЯЗАТЕЛЬНО.
• Наличие всех необходимых разрешений для работы в данной сфере, наличие дополнительных дипломов /сертификатов приветствуется.
• Желание учиться и развиваться в данной отрасли.
Условия:
• Заработная плата обсуждается индивидуально, в зависимости от вашей категории и опыта работы, % от стоимости услуги.
• Cменный график под запись.
• Постоянное обучение и помощь от топ-мастеров центра.
• Комфортное рабочее место.
• Сформированная клиентская база.
• Молодой дружный коллектив.
Ждём резюме на е-мейл hr-ar@seznam.cz. К резюме обязательно прикрепить к фото своих работ, указать ссылки на страницы в соц.сетях.
На все вопросы по вакансии также отвечаем по е-мейл адресу, а не в комментариях к данной вакансии.
Ольга
hr-ar@seznam.cz