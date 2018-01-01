Косметолог-эстетист

Описание

Ищем высококвалифицированного косметолога-эстетиста с опытом работы в эстетический центр на Смихове.

Требуемый опыт работы: 2–3 года

Обязанности:

• Полный перечень обязанностей косметолога, дерматовенеролога.

Требования:

• Высшее медицинское образование + наличие действующего сертификата по косметологии, сертификаты прохождения обучения для работы с препаратами.

• Хорошее знание и владение инъекционными методиками. Знание инъекционных техник.

• Наличие квалификационных сертификатов.

• Умение и желание работать в команде.

• Аккуратность, коммуникабельность, доброжелательность.

• Желание учиться и развиваться в профессии.

• Соблюдение корпоративной этики.

• Клиентоориентированность.

• Амбициозность и целеустремленность, готовность доводить свое мастерство до совершенства.

• Внимательность, такт и стрессоустойчивость, способность предотвратить конфликтную ситуацию или перевести ее в позитивное русло, оставив приятное впечатление от услуг центра.

Условия:

• Стабильная работа на длительный срок.

• Эстетический центр находится в центре Праге, на Смихове.

• График работы обсуждается (индивидуальный или сменный)

• Зарплата обсуждается индивидуально на собеседовании.

Если вы внимательно прочли описание вакансии и решили, что хотите с нами работать, ждем вашего резюме с кратким сопроводительным письмом, в котором просим указать специализированные курсы, которые вы проходили в период 2017-2018 г., на е-мейл hr-ar@seznam.cz.

На все вопросы по вакансии также отвечаем по е-мейл адресу, а не в комментариях к данной вакансии.