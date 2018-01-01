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Мастер перманентного макияжа в эстетический центр
Praha 5

Косметолог-эстетист

Размещено 18 июля 08:31
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Косметолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
не указана
Описание

Ищем высококвалифицированного косметолога-эстетиста с опытом работы в эстетический центр на Смихове.
Требуемый опыт работы: 2–3 года

Обязанности:
• Полный перечень обязанностей косметолога, дерматовенеролога.

Требования:
• Высшее медицинское образование + наличие действующего сертификата по косметологии, сертификаты прохождения обучения для работы с препаратами.
• Хорошее знание и владение инъекционными методиками. Знание инъекционных техник.
• Наличие квалификационных сертификатов.
• Умение и желание работать в команде.
• Аккуратность, коммуникабельность, доброжелательность.
• Желание учиться и развиваться в профессии.
• Соблюдение корпоративной этики.
• Клиентоориентированность.
• Амбициозность и целеустремленность, готовность доводить свое мастерство до совершенства.
• Внимательность, такт и стрессоустойчивость, способность предотвратить конфликтную ситуацию или перевести ее в позитивное русло, оставив приятное впечатление от услуг центра.

Условия:
• Стабильная работа на длительный срок.
• Эстетический центр находится в центре Праге, на Смихове.
• График работы обсуждается (индивидуальный или сменный)
• Зарплата обсуждается индивидуально на собеседовании.
Если вы внимательно прочли описание вакансии и решили, что хотите с нами работать, ждем вашего резюме с кратким сопроводительным письмом, в котором просим указать специализированные курсы, которые вы проходили в период 2017-2018 г., на е-мейл hr-ar@seznam.cz.
На все вопросы по вакансии также отвечаем по е-мейл адресу, а не в комментариях к данной вакансии.

Контакты:

Ольга

hr-ar@seznam.cz



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