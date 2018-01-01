Представитель отдела продаж

Торговый представитель, Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами

Описание

Примем представителя отдела продаж.

Необходимы высокие коммуникативные навыки, ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, презентабельный внешний вид.

Что нужно делать:

- Контроль исполнения заказов, исследование удовлетворенности клиентов;

- Сбор информации‚ создание и постоянное обновление базы данных клиентов

(существующих и потенциальных), конкурентов;

- Выстраивание долгосрочных отношений с клиентами;

- Своевременное предоставление отчетности;

- Обязательно знание чешского языка на разговорном уровне. Знание других языков приветствуется.

Желательно наличие автомобиля и водительских прав, но необязательно.

Возможны командировки.

Что мы предлагаем:

Выгодные условия, фиксированную заработную плату, гибкий график, приятный коллектив. Место работы находится в Праге 10 – Hostivar.

Резюме отправляйте на office@fulgentworld.com