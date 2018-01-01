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Представитель отдела продаж

Размещено 18 июля 11:36
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель, Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
не указана
Компания
Fulgent World s.r.o.
Описание

Примем представителя отдела продаж.

Необходимы высокие коммуникативные навыки, ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, презентабельный внешний вид.

Что нужно делать:
- Контроль исполнения заказов, исследование удовлетворенности клиентов;
- Сбор информации‚ создание и постоянное обновление базы данных клиентов
(существующих и потенциальных), конкурентов;
- Выстраивание долгосрочных отношений с клиентами;
- Своевременное предоставление отчетности;
- Обязательно знание чешского языка на разговорном уровне. Знание других языков приветствуется.

Желательно наличие автомобиля и водительских прав, но необязательно.
Возможны командировки.

Что мы предлагаем:
Выгодные условия, фиксированную заработную плату, гибкий график, приятный коллектив. Место работы находится в Праге 10 – Hostivar.

Резюме отправляйте на office@fulgentworld.com

Контакты:

Andrey Serebrov

office@fulgentworld.com



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