В эстетическую студию требуется Менеджер! Мы - активно развивающаяся компания. В связи с расширением штата в своём дружном коллективе мы хотели бы видеть нестандартно мыслящего, креативного, ответственного и честного сотрудника с опытом работы на соответствующей должности.
• Вы всегда ориентированы на результат - в краткосрочной и долгосрочной перспективе
• Вы легко можете найти общий язык с другими людьми и являетесь эффективным коммуникатором (можете это делать превосходно, как в устной, так и в письменной форме)
• Вы постоянно растете, все схватываете на лету и готовы быстро внедрить новые фишки для получения результата
• Вы свободно общаетесь на чешском, английском и русском
Обязанности:
• Решение организационно-технических вопросов.
• Организация и проведение деловых встреч и наших мероприятий
• Отличные коммуникативные и организаторские навыки нужны для поиска и привлечения новых партнеров для сотрудничества, ведения переговоров на разных уровнях, налаживание партнерских отношений с медицинскими центрами, эстетическими клиниками, салонами красоты, работа с блогерами
• Генерация нестандартных решений, разработка и реализация по продвижению учебного центра.
• Контроль персонала (администратор, мастера, уборщики), набор и мотивация персонала
• Закупка и контроль материалов и оборудования
• Обеспечение бесперебойной работы центра
• Контроль качества обслуживания клиентов в центре
• Решение спорных ситуаций с клиентами
Требования:
• Образование высшее (экономика, менеджмент, маркетинг)
• Дополнительное образование (курсы, тренинги) приветствуется.
• Опыт работы от 1 года на аналогичной должности в смежной индустрии салоны красоты, СПА-центры, фитнес-клубы. Приветствуется опыт работы в PR
• Нам важна многозадачность и умение быстро реагировать на поставленную задачу, умение анализировать, поэтапно структурировать процесс выполнения задач и умение понимать свою роль в общей работе
• Ответственность и исполнительность
• Нам также важны Ваши отличные коммуникативные данные, умение грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, клиентоориентированность
• Инициативность, устойчевость к стрессам, нацеленность на результат
• Знание английского языка и (чешского не ниже B2)
• Уверенное владение ПК;
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Условия:
• Интересная и стабильная работа в динамично развивающейся компании в индустрии красоты
• Разностронние задачи, много интересных проектов
• Возможность для самореализации, мы открыты для новых идей
• Возможность работы как в офисе так и удаленно
• Молодой дружный коллектив;
• Офис не далеко от центра города
Евгений
ewgeniy.rybak@gmail.com