Женщина с опытом работы на вакансию

Описание

Организация качественной работы горничных, планирование работы персонала во всех вверенных помещениях,

Осуществление связей между службой приема и размещения, инженерно-технической, другими службами и гостями в случае возникновения необходимости в любых хозяйственных и бытовых услугах,

Контроль сохранности гостиничного имущества: предметов интерьера, постельного белья, посуды, инвентаря, уборочных механизмов и т.д.,

Организация работы по озеленению и украшению интерьеров для создания позитивного имиджа апартаментов,

Коммуникация с гостями, прием, отправка почты, регистрация в полиции, обеспечение работы рецепции.