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Женщина с опытом работы на вакансию

Размещено 29 июля 12:40
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Менеджер по туризму
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
140 CZK
Компания
Eurotown Corporation s.r.o.
Описание

Организация качественной работы горничных, планирование работы персонала во всех вверенных помещениях,
Осуществление связей между службой приема и размещения, инженерно-технической, другими службами и гостями в случае возникновения необходимости в любых хозяйственных и бытовых услугах,
Контроль сохранности гостиничного имущества: предметов интерьера, постельного белья, посуды, инвентаря, уборочных механизмов и т.д.,
Организация работы по озеленению и украшению интерьеров для создания позитивного имиджа апартаментов,
Коммуникация с гостями, прием, отправка почты, регистрация в полиции, обеспечение работы рецепции.

Требования

Легальное пребывание в Чехии,
Уверенное знание чешского языка (не ниже B2), английский на коммуникативном уровне,
Знание ПК, внимательность к деталям, ответственность.

Условия

Работа с 10 - 00 час до 17 - 00 час, плавающий график, опыт работы в гостиничном сервисе.

Дополнительная информация

Резюме отправлять на английском и чешском языках – eurotown11@gmail.com
Телефон : 776 – 010 - 391

Контакты:

Игорь

eurotown11@gmail.com

776 010 391



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