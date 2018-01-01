Женщина с опытом работы на вакансию

Организация качественной работы горничных, планирование работы персонала во всех вверенных помещениях,
Осуществление связей между службой приема и размещения, инженерно-технической, другими службами и гостями в случае возникновения необходимости в любых хозяйственных и бытовых услугах,
Контроль сохранности гостиничного имущества: предметов интерьера, постельного белья, посуды, инвентаря, уборочных механизмов и т.д.,
Организация работы по озеленению и украшению интерьеров для создания позитивного имиджа апартаментов,
Коммуникация с гостями, прием, отправка почты, регистрация в полиции, обеспечение работы рецепции.
Легальное пребывание в Чехии,
Уверенное знание чешского языка (не ниже B2), английский на коммуникативном уровне,
Знание ПК, внимательность к деталям, ответственность.
Работа с 10 - 00 час до 17 - 00 час, плавающий график, опыт работы в гостиничном сервисе.
Резюме отправлять на английском и чешском языках – eurotown11@gmail.com
Телефон : 776 – 010 - 391
Игорь
eurotown11@gmail.com
776 010 391