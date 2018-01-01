Ассистент в отдел продаж

Описание

Ассистент. Группа компаний с восьмилетним опытом работы на Чешском рынке недвижимости приглашает на работу ассистента в отдел продаж. Нашей компании требуются люди с активной жизненной позицией, желающие проявить себя и нацеленные на результат. Наши требования:

• Грамотная устная и письменная речь (русский и чешский языки)

• Исполнительность

• Пунктуальность

• Мобильность

• Инициативность

Мы предоставляем

• Базу клиентов

• Фиксированную заработную плату 20 000 Kč

• По договорённости возможен гибкий график работы.

• Полное обучение

Если Вы готовы работать на результат, хотите достойно зарабатывать, Вам нравится общаться с людьми, и Вы хотите быть уверенным в завтрашнем дне – присылайте свои резюме (на русском языке) с фото (обязательно) на e-mail.

Контакт: marina@atrua.cz