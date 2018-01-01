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Предлагаем работу сварщикам,г.Мост или Кралупы над Влтавой,Чехия

Размещено 15 августа 18:00
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сварщик
Регион
Ústecký kraj
Город
Most
Заработная плата
150 CZK
Описание

Ищем сварщиков для сварки металлических конструкций методом СО2. Минимальный опыт работы по квалификации 2 года. Зарплата от 150 кр/час до 190 кр/час. Приоритетом является чтение чертёжов. Объязательно документ потверждающий специальность.
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Все наши вакансии бесплатные!!!!
Workprace@centrum.cz
Tel./viber+ 420 773 288 999

Контакты:

Workprace@centrum.cz

Tel./viber+ 420 773 288 999



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