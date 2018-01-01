Предлагаем работу сварщикам,г.Мост или Кралупы над Влтавой,Чехия

Описание

Ищем сварщиков для сварки металлических конструкций методом СО2. Минимальный опыт работы по квалификации 2 года. Зарплата от 150 кр/час до 190 кр/час. Приоритетом является чтение чертёжов. Объязательно документ потверждающий специальность.

Также ищем сварщиков для сварки металлических конструкций методом TIG. Минимальный опыт работы по квалификации 2 года. Зарплата от 180 кр/час до 220 кр/час. Приоритетом являеться чтение чертёжов. Объязателъно документ потверждающий специальность.

Также ищем сварщиков для сварки металлических конструкций методом электрода. Минимальный опыт работы по квалификации 2 года. Зарплата от 150 кр/час до 190 кр/час. Приоритетом является чтение чертёжов. Объязателъно документ потверждающий специальность.

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