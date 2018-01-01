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Менеджер по контактным продажам в Праге

Размещено 27 августа 12:20
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель, Менеджер по продажам
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Примем менеджера по контактным продажам в Праге.
Необходимы высокие коммуникативные навыки, ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, презентабельный внешний вид.

Что нужно делать:
- Контроль исполнения заказов, исследование удовлетворенности клиентов;
- Сбор информации‚ создание и постоянное обновление базы данных клиентов
(существующих и потенциальных), конкурентов;
- Выстраивание долгосрочных отношений с клиентами;
- Своевременное предоставление отчетности;
- Обязательно знание чешского языка на разговорном уровне. Знание других языков приветствуется.

Постоянное проживание в Праге обязательно.
Резюме отправляйте на office@fulgentworld.com

Контакты:

Andrey Serebrov

office@fulgentworld.com



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