Менеджер по контактным продажам в Праге

Примем менеджера по контактным продажам в Праге.
Необходимы высокие коммуникативные навыки, ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, презентабельный внешний вид.
Что нужно делать:
- Контроль исполнения заказов, исследование удовлетворенности клиентов;
- Сбор информации‚ создание и постоянное обновление базы данных клиентов
(существующих и потенциальных), конкурентов;
- Выстраивание долгосрочных отношений с клиентами;
- Своевременное предоставление отчетности;
- Обязательно знание чешского языка на разговорном уровне. Знание других языков приветствуется.
Постоянное проживание в Праге обязательно.
Резюме отправляйте на office@fulgentworld.com
Andrey Serebrov
office@fulgentworld.com