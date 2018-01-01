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Praha 1

администратор в мини-отель

Размещено 29 августа 15:41
Тип занятости
Полный день
Профессия
Администратор гостиницы, Работник рецепции
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
не указана
Компания
HOTEL PEKO
Описание

Ищем администратора, работника рецепции в трёхзвездочный отель-пансион. Работа по заранее согласованному графику приблизительно 2 дня через 2. Приветствуем ответственных и целеустремленных студентов. От 1200 крон за смену, в месяц возможно приблизительно 15 смен. Только легальное трудоустройство! Заключаем договор, платим все налоги, здравотку.

Требования

Только легальное трудоустройство. Возможно по студенческой визе. Обязательно хорошее знание английского и чешского языков. Желателен опыт работы в отельном деле. Работа с ПК, с системами бронирования.

Условия

Маленький уютный отель, красивый сад, дружный коллектив. Прага 10, Ходов, от Вацлавской площади 15 минут на общественном транспорте. Завтрак за счет отеля, есть возможность ночевки. Премии и бонусы по итогам работы.

Контакты:

Пилипенко О.Д.

delo_@inbox.ru



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