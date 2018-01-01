администратор в мини-отель

Ищем администратора, работника рецепции в трёхзвездочный отель-пансион. Работа по заранее согласованному графику приблизительно 2 дня через 2. Приветствуем ответственных и целеустремленных студентов. От 1200 крон за смену, в месяц возможно приблизительно 15 смен. Только легальное трудоустройство! Заключаем договор, платим все налоги, здравотку.
Только легальное трудоустройство. Возможно по студенческой визе. Обязательно хорошее знание английского и чешского языков. Желателен опыт работы в отельном деле. Работа с ПК, с системами бронирования.
Маленький уютный отель, красивый сад, дружный коллектив. Прага 10, Ходов, от Вацлавской площади 15 минут на общественном транспорте. Завтрак за счет отеля, есть возможность ночевки. Премии и бонусы по итогам работы.
Пилипенко О.Д.
delo_@inbox.ru