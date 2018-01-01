администратор в мини-отель

Тип занятости Полный день Профессия Администратор гостиницы, Работник рецепции Регион Hlavní město Praha Город Praha 10 Заработная плата не указана Компания HOTEL PEKO

Описание Ищем администратора, работника рецепции в трёхзвездочный отель-пансион. Работа по заранее согласованному графику приблизительно 2 дня через 2. Приветствуем ответственных и целеустремленных студентов. От 1200 крон за смену, в месяц возможно приблизительно 15 смен. Только легальное трудоустройство! Заключаем договор, платим все налоги, здравотку.

Требования Только легальное трудоустройство. Возможно по студенческой визе. Обязательно хорошее знание английского и чешского языков. Желателен опыт работы в отельном деле. Работа с ПК, с системами бронирования.