Специалист в отдел закрытия сделок

Тип занятости Полный день Профессия Консультант по банковским продуктам, Кредитный эксперт, Финансовый консультант Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана

Описание Коммуникация с банком, кадастром недвижимости, застройщиками. Коммуникация с клиентами в области ипотечного кредитования, административная работа: заполнение заявлений, составление договоров, работа с CRM, расчеты по ипотеке, проверка пакета документов для клиента.

Требования Желательно образование в сфере экономики, финансы, банковское дело.

Рассмотрим кандидата с опытом работы в банке, финансовых инстанциях, сфере ипотечного кредитования или страхования.

Быстрая обучаемость, высокая степень ответственности, внимательность к деталям.

Чешский язык B2-C1, легальное пребывание в ЧР

Не студенты!