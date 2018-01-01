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Lekvi group

Специалист в отдел закрытия сделок

Размещено Вчера 10:22
Тип занятости
Полный день
Профессия
Консультант по банковским продуктам, Кредитный эксперт, Финансовый консультант
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Коммуникация с банком, кадастром недвижимости, застройщиками. Коммуникация с клиентами в области ипотечного кредитования, административная работа: заполнение заявлений, составление договоров, работа с CRM, расчеты по ипотеке, проверка пакета документов для клиента.

Требования

Желательно образование в сфере экономики, финансы, банковское дело.
Рассмотрим кандидата с опытом работы в банке, финансовых инстанциях, сфере ипотечного кредитования или страхования.
Быстрая обучаемость, высокая степень ответственности, внимательность к деталям.
Чешский язык B2-C1, легальное пребывание в ЧР
Не студенты!

Условия

5ти дневную рабочую неделю в офисе компании. Оплачиваемую мобильную связь. Ноутбук. В случае надобности служебный автомобиль.
Зарплата оговаривается на собеседовании

Контакты:

Владимир

hr@lekvi.cz

776737390



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