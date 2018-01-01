Специалист в отдел закрытия сделок

Коммуникация с банком, кадастром недвижимости, застройщиками. Коммуникация с клиентами в области ипотечного кредитования, административная работа: заполнение заявлений, составление договоров, работа с CRM, расчеты по ипотеке, проверка пакета документов для клиента.
Желательно образование в сфере экономики, финансы, банковское дело.
Рассмотрим кандидата с опытом работы в банке, финансовых инстанциях, сфере ипотечного кредитования или страхования.
Быстрая обучаемость, высокая степень ответственности, внимательность к деталям.
Чешский язык B2-C1, легальное пребывание в ЧР
Не студенты!
5ти дневную рабочую неделю в офисе компании. Оплачиваемую мобильную связь. Ноутбук. В случае надобности служебный автомобиль.
Зарплата оговаривается на собеседовании
Владимир
hr@lekvi.cz
776737390