Ассистент в отдел продаж

Описание

Ассистент отдела продаж. Группа компаний с восьмилетним опытом работы на Чешском рынке недвижимости приглашает на работу ассистента в отдел продаж. Нашей компании требуются люди с активной жизненной позицией, желающие проявить себя и нацеленные на результат. Наши требования:

• Грамотная устная и письменная речь (русский и чешский языки)

• Высокие коммуникативные навыки

• Пунктуальность

• Стрессоустойчивость

• Мобильность

• Инициативность

• Приветствуется успешный опыт работы с клиентами (телефонные переговоры, холодные звонки и т.д.), но рассматриваются кандидаты без опыта работы

Мы предоставляем

• Фиксированную заработную плату 20.000 Kč

• По договорённости возможен гибкий график работы.

• Полное обучение

• Возможность карьерного роста

Если Вы готовы работать на результат, Вам нравится общаться с людьми, и Вы хотите быть уверенным в завтрашнем дне – присылайте свои резюме (на русском языке) с фото (обязательно) на e-mail.

Контакт: marina@atrua.cz