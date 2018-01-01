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Ассистент в отдел продаж
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Ассистент в отдел продаж

Размещено Вчера 12:46
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент(ка)
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
20 000 CZK
Компания
ATRUA s.r.o.
Описание

Ассистент отдела продаж. Группа компаний с восьмилетним опытом работы на Чешском рынке недвижимости приглашает на работу ассистента в отдел продаж. Нашей компании требуются люди с активной жизненной позицией, желающие проявить себя и нацеленные на результат. Наши требования:
• Грамотная устная и письменная речь (русский и чешский языки)
• Высокие коммуникативные навыки
• Пунктуальность
• Стрессоустойчивость
• Мобильность
• Инициативность
• Приветствуется успешный опыт работы с клиентами (телефонные переговоры, холодные звонки и т.д.), но рассматриваются кандидаты без опыта работы
Мы предоставляем
• Фиксированную заработную плату 20.000 Kč
• По договорённости возможен гибкий график работы.
• Полное обучение
• Возможность карьерного роста
Если Вы готовы работать на результат, Вам нравится общаться с людьми, и Вы хотите быть уверенным в завтрашнем дне – присылайте свои резюме (на русском языке) с фото (обязательно) на e-mail.
Контакт: marina@atrua.cz

Контакты:

Марина Шамаева

marina@atrua.cz



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