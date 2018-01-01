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Требуется помощник бухгалтера

Размещено Сегодня 09:43
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент бухгалтера
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Компании в Праге требуется помощник бухгалтера на полный рабочий день. Обязательное знание основ бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством, свободное владение ПК и офисными программами, пунктуальность, ответственность в работе с документами. Опыт работы в ЧР. Знание русского и чешского языков обязательно. Подходит для студентов последних курсов экономических специальностей. Заработная плата по договорённости. Резюме присылайте на мейл. e.kra1410@gmail.com, Tel.: 739744465

Контакты:

Елена-К

e.kra1410@gmail.com

+420739744465



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