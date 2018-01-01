Описание

Компании в Праге требуется помощник бухгалтера на полный рабочий день. Обязательное знание основ бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством, свободное владение ПК и офисными программами, пунктуальность, ответственность в работе с документами. Опыт работы в ЧР. Знание русского и чешского языков обязательно. Подходит для студентов последних курсов экономических специальностей. Заработная плата по договорённости. Резюме присылайте на мейл. e.kra1410@gmail.com, Tel.: 739744465