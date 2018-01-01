Официальное трудоустройство в Праге.

Описание

На постоянную, работу на тёплый склад в Праге требуются мужчины и женщины на позиции:

-административный работник

-пикер

-пакер(комплектовщик)

-ještěrkaži(VZV)

-Řidič(VZV)-retrakař

-разгрузчик контейнеров

Норм нет. Обучаем. Оплата 110-130 крон в час чистого(в зависимости от опыта и вида работы) социалку и здравотку оплачиваем мы+талоны на питание+бонусы+приплатки. Трывалый побыт в Чехии, паспорт ЕС(ID card) или воссоединение с семьёй. Визы не делаем. С польскими, чешскими визами и био паспортами не берём. Тел: 776-581-099