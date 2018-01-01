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Rezident grup AT s.r.o.
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Официальное трудоустройство в Праге.

Размещено Вчера 10:34
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада, Грузчик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 4
Заработная плата
не указана
Описание

На постоянную, работу на тёплый склад в Праге требуются мужчины и женщины на позиции:
-административный работник
-пикер
-пакер(комплектовщик)
-ještěrkaži(VZV)
-Řidič(VZV)-retrakař
-разгрузчик контейнеров
Норм нет. Обучаем. Оплата 110-130 крон в час чистого(в зависимости от опыта и вида работы) социалку и здравотку оплачиваем мы+талоны на питание+бонусы+приплатки. Трывалый побыт в Чехии, паспорт ЕС(ID card) или воссоединение с семьёй. Визы не делаем. С польскими, чешскими визами и био паспортами не берём. Тел: 776-581-099

Контакты:

Тимур

natalia.a@centrum.cz



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