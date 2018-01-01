Менеджер по работе с клиентами

В компанию Lekvi Group (сфера недвижимости) на постоянную работу требуется « менеджер по общению с клиентами»
Описание работы: Обзвон "теплых" клиентов и дальнейшее назначение встреч в офисе компании.
Все клиенты компании говорят на русском языке. Поэтому основное условие - это хороший русский язык. Чешский и иностранные языки являются плюсом. Которые помогут Вам в дальнейшем карьерном росте.
Вся работа осуществляется за компьютером, вы должны быть опытным пользователем ПК
График работы пн - пт с 9:00-18:00
Современная CRM Saleseforce.
Стажировка - 18.000 крон.
В компании существует система премий и бонусов.
Владимир
hr@lekvi.cz
776737390