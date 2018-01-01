Менеджер по работе с клиентами

В компанию Lekvi Group (сфера недвижимости) на постоянную работу требуется « менеджер по общению с клиентами» Описание работы: Обзвон "теплых" клиентов и дальнейшее назначение встреч в офисе компании.

Требования

Все клиенты компании говорят на русском языке. Поэтому основное условие - это хороший русский язык. Чешский и иностранные языки являются плюсом. Которые помогут Вам в дальнейшем карьерном росте.

Вся работа осуществляется за компьютером, вы должны быть опытным пользователем ПК