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Lekvi group

Менеджер по работе с клиентами

Размещено 12 сентября 14:10
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
18 000 CZK
Описание

В компанию Lekvi Group (сфера недвижимости) на постоянную работу требуется « менеджер по общению с клиентами»
Описание работы: Обзвон "теплых" клиентов и дальнейшее назначение встреч в офисе компании.

Требования

Все клиенты компании говорят на русском языке. Поэтому основное условие - это хороший русский язык. Чешский и иностранные языки являются плюсом. Которые помогут Вам в дальнейшем карьерном росте.
Вся работа осуществляется за компьютером, вы должны быть опытным пользователем ПК

Условия

График работы пн - пт с 9:00-18:00

Современная CRM Saleseforce.
Стажировка - 18.000 крон.
В компании существует система премий и бонусов.

Контакты:

Владимир

hr@lekvi.cz

776737390



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