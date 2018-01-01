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Монтажник велосипедов

Размещено 18 сентября 10:44
Тип занятости
Полный день
Профессия
Кладовщик-грузчик, Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
140 CZK
Компания
Karnivores s.r.o.
Описание

Предлагаем нетяжелую работу мужчинам в Praha-Čakovice на складе по сборке фирменных велосипедов. Требования к работникам:ответственное отношение к работе, без вредных привычек, желание обучаться, понимание чешского. Зарплата: 120 крон на час, после выполнение нормы (примерно до месяца) - 130, после трех месяцев - 140 крон на час, только дневные смены (8-10 часов). Жилье не предоставляем, визы не делаем.
Трывалый побыт в Чехии, паспорт ЕС или воссоединение с семьёй. С польскими, чешскими визами и био паспортами не берём. Прошу обратить внимание и не писать в комментариях,отвечаю на звонки,смс и Viber.
Все наши вакансии бесплатные!!!!
officekarnivores@email.cz
Tel./viber+ 420 773 288 999

Контакты:

Kiralova

officekarnivores@email.cz

Tel./viber+ 420 773 288 999



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