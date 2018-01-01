Мастер перманентного макияжа

Описание

Требования:

• Коммуникабельность;

• Ответственность;

• Доброжелательность

• Умение общаться с клиентами

• Пунктуальность

• Стрессоустойчивость

• Опыт работы в данной сфере не менее 1 года

• Наличие портфолио (фотографии до/после/конечный результат.) ОБЯЗАТЕЛЬНО

• Иметь все необходимые разрешения для работы в данной сфере, наличие дополнительных дипломов /сертификатов приветствуется

• Желание учиться и развиваться в данной отрасли

Обязанности:

• Проведение процедур (перманентный макияж/ microblading бровей, выполнение перманентного мкияжа губ и век приветствуется);

• Подбор техники проведения процедуры - напыление, волосковая;

• Подбор формы и цвета исходя из индивидуальных особенностей клиента;

• Консультирование клиентов по всем особенностям процедуры (домашний уход, заживление, противопоказания и т.д.);

• Ведение документации по процедурам.

• Соблюдение норм обработки и гигиены материалов

Условия:

• Заработная плата обсуждается индивидуально, в зависимости от Вашей категории и опыта работы, % от стоимости услуги

• Cменный гибкий график под запись

• Постоянное обучение и помощь от Топ мастеров центра

• Комфортное рабочее место

• Сформированная клиентская база

• Молодой коллектив

Обязательно прикреплять к резюме фото своих работ, указать социальные страницы

Контактный email: hr@ar-aesthetics.cz