Мастер перманентного макияжа

Требования:
• Коммуникабельность;
• Ответственность;
• Доброжелательность
• Умение общаться с клиентами
• Пунктуальность
• Стрессоустойчивость
• Опыт работы в данной сфере не менее 1 года
• Наличие портфолио (фотографии до/после/конечный результат.) ОБЯЗАТЕЛЬНО
• Иметь все необходимые разрешения для работы в данной сфере, наличие дополнительных дипломов /сертификатов приветствуется
• Желание учиться и развиваться в данной отрасли
Обязанности:
• Проведение процедур (перманентный макияж/ microblading бровей, выполнение перманентного мкияжа губ и век приветствуется);
• Подбор техники проведения процедуры - напыление, волосковая;
• Подбор формы и цвета исходя из индивидуальных особенностей клиента;
• Консультирование клиентов по всем особенностям процедуры (домашний уход, заживление, противопоказания и т.д.);
• Ведение документации по процедурам.
• Соблюдение норм обработки и гигиены материалов
Условия:
• Заработная плата обсуждается индивидуально, в зависимости от Вашей категории и опыта работы, % от стоимости услуги
• Cменный гибкий график под запись
• Постоянное обучение и помощь от Топ мастеров центра
• Комфортное рабочее место
• Сформированная клиентская база
• Молодой коллектив
Обязательно прикреплять к резюме фото своих работ, указать социальные страницы
Контактный email: hr@ar-aesthetics.cz
Rybak
hr@ar-aesthetics.cz