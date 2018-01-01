Описание

Косметолог-эстетист в эстетический центр

В эстетический центр "AR Aesthetics" требуется косметолог-эстетист для оказания эстетических процедур Клиентам центра

Требуемый опыт работы: 2–3 года

Обязанности:

• Полный перечень обязанностей косметолога, дерматовенеролога

Требования:

• Высшее медицинское образование + наличие действующего сертификата по косметологии, сертификаты прохождения обучения для работы с препаратами

• Хорошее знание и владение инъекционными методиками

• Знание инъекционных техник

• Умение работать в каманде

• Аккуратность, коммуникабельность, доброжелательность

• Наличие квалификационных сертификатов

• Желаете учиться и развиваться в выбранной профессии;

• Самое ценное в нашей работе - клиентоориентированность. Умение воплощать пожелания клиента, а порой, даже превосходить их.

• Мы ищем амбициозных и целеустремленных, готовых доводить свое мастерство до совершенства

• Мы ищем внимательных, тактичных и стрессоустойчивых сотрудников, способных найти индивидуальный подход к каждому клиенту, предотвратить конфликтную ситуацию или перевести ее в позитивное русло и оставить приятное впечатление от посещения салона

Условия:

• Стабильная работа

• Индивидуальный сменный график/ График работы обсуждается

Условия работы:

И теперь, если Вы внимательно прочли вакансию и решили что хотите с нами работать, напишите в сопроводительном письме к Вашему отклику специализированные курсы, которые вы проходили за 2017-2018 год. Так мы поймём уровень Вашей заинтересованности в профессии.

До встречи!

Контактный email: hr@ar-aesthetics.cz