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AR aesthetics
Praha 5

Косметолог-эстетист

Размещено 01 октября 14:42
Тип занятости
Полный день
Профессия
Медсестра (медбрат), Главный врач
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
AR aesthetics
Описание

Косметолог-эстетист в эстетический центр
В эстетический центр "AR Aesthetics" требуется косметолог-эстетист для оказания эстетических процедур Клиентам центра

Требуемый опыт работы: 2–3 года

Обязанности:

• Полный перечень обязанностей косметолога, дерматовенеролога

Требования:

• Высшее медицинское образование + наличие действующего сертификата по косметологии, сертификаты прохождения обучения для работы с препаратами
• Хорошее знание и владение инъекционными методиками
• Знание инъекционных техник
• Умение работать в каманде
• Аккуратность, коммуникабельность, доброжелательность
• Наличие квалификационных сертификатов
• Желаете учиться и развиваться в выбранной профессии;
• Самое ценное в нашей работе - клиентоориентированность. Умение воплощать пожелания клиента, а порой, даже превосходить их.
• Мы ищем амбициозных и целеустремленных, готовых доводить свое мастерство до совершенства
• Мы ищем внимательных, тактичных и стрессоустойчивых сотрудников, способных найти индивидуальный подход к каждому клиенту, предотвратить конфликтную ситуацию или перевести ее в позитивное русло и оставить приятное впечатление от посещения салона

Условия:

• Стабильная работа
• Индивидуальный сменный график/ График работы обсуждается

Условия работы:

И теперь, если Вы внимательно прочли вакансию и решили что хотите с нами работать, напишите в сопроводительном письме к Вашему отклику специализированные курсы, которые вы проходили за 2017-2018 год. Так мы поймём уровень Вашей заинтересованности в профессии.
До встречи!
Контактный email: hr@ar-aesthetics.cz

Контакты:

Rybak

hr@ar-aesthetics.cz



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