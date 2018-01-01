Косметолог-эстетист в эстетический центр
В эстетический центр "AR Aesthetics" требуется косметолог-эстетист для оказания эстетических процедур Клиентам центра
Требуемый опыт работы: 2–3 года
Обязанности:
• Полный перечень обязанностей косметолога, дерматовенеролога
Требования:
• Высшее медицинское образование + наличие действующего сертификата по косметологии, сертификаты прохождения обучения для работы с препаратами
• Хорошее знание и владение инъекционными методиками
• Знание инъекционных техник
• Умение работать в каманде
• Аккуратность, коммуникабельность, доброжелательность
• Наличие квалификационных сертификатов
• Желаете учиться и развиваться в выбранной профессии;
• Самое ценное в нашей работе - клиентоориентированность. Умение воплощать пожелания клиента, а порой, даже превосходить их.
• Мы ищем амбициозных и целеустремленных, готовых доводить свое мастерство до совершенства
• Мы ищем внимательных, тактичных и стрессоустойчивых сотрудников, способных найти индивидуальный подход к каждому клиенту, предотвратить конфликтную ситуацию или перевести ее в позитивное русло и оставить приятное впечатление от посещения салона
Условия:
• Стабильная работа
• Индивидуальный сменный график/ График работы обсуждается
Условия работы:
И теперь, если Вы внимательно прочли вакансию и решили что хотите с нами работать, напишите в сопроводительном письме к Вашему отклику специализированные курсы, которые вы проходили за 2017-2018 год. Так мы поймём уровень Вашей заинтересованности в профессии.
До встречи!
Контактный email: hr@ar-aesthetics.cz
Rybak
hr@ar-aesthetics.cz