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Praha 8

Рецепционист

Размещено 03 октября 15:43
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 8
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
Getberg real estate s.r.o.
Описание

Getberg real estate s.r.o. ищет ответственных и профессиональных девушек на позицию Рецепционист в нашем пражском офисе.
Мы гарантируем:

- интересную работу в дружественной и гостеприимной обстановке

- современный офис в Dock in Prague 8 с хорошими удобствами

- возможность дальнейшего профессионального роста

- корпоративные мероприятия и языковые курсы

- трудоустройство с полной рабочей занятостью

Требования

- активный пользователь MS Office

- знание английского, чешского и русского языков является обязательным.

-компетентность, осторожность, ответственность и надежность

- клиенто-ориентированность

- желателен опыт в этой должности или опыт подобной административной должности

Условия

Обязанности:

- встреча гостей (теплый и дружеский прием)

- организация и планирование встреч

- административная поддержка сотрудников

- участие в процессе найма новых сотрудников (подготовка рабочего оборудования, входных карточек и т.д.)

- обеспечение офиса необходимым (связь с поставщиками оргтехники и канцелярских принадлежностей)

- управление календарями сотрудников

- работа с корпоративными документами

Контакты:

Iana Boiarschi

iana.boiarschi@getberg.cz



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