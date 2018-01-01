Getberg real estate s.r.o. ищет ответственных и профессиональных девушек на позицию Рецепционист в нашем пражском офисе.
Мы гарантируем:
- интересную работу в дружественной и гостеприимной обстановке
- современный офис в Dock in Prague 8 с хорошими удобствами
- возможность дальнейшего профессионального роста
- корпоративные мероприятия и языковые курсы
- трудоустройство с полной рабочей занятостью
- активный пользователь MS Office
- знание английского, чешского и русского языков является обязательным.
-компетентность, осторожность, ответственность и надежность
- клиенто-ориентированность
- желателен опыт в этой должности или опыт подобной административной должности
Обязанности:
- встреча гостей (теплый и дружеский прием)
- организация и планирование встреч
- административная поддержка сотрудников
- участие в процессе найма новых сотрудников (подготовка рабочего оборудования, входных карточек и т.д.)
- обеспечение офиса необходимым (связь с поставщиками оргтехники и канцелярских принадлежностей)
- управление календарями сотрудников
- работа с корпоративными документами
Iana Boiarschi
iana.boiarschi@getberg.cz