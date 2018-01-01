Менеджер по проектам

Getberg real estate s.r.o является одной из ведущих компаний в сфере недвижимости в Чешской Республике, работающей над важными проектами по всей Праге. Мы предоставляем обслуживание клиентов и стремимся внести изменения в сферу, в которой трудимся.
Мы предлагаем работу на HPP с общей заработной платой от 40 000 до 60 000 крон.
Если Вас заинтересует эта должность, пожалуйста, присылайте резюме месте с недавней фотографией на почту.
Мы ищем специализированного менеджера по проектам, который имеет опыт работы в профессиональной среде и способен быстро наладить хорошие отношения и управлять проектами.
Мы гарантируем:
- работу над интересными проектами разработчика
- приятную рабочую атмосферу в пражском офисе Dock Two – Libeň
- соответствующее поощрительное вознаграждение
- бизнес ноутбук и телефон
- личное развитие в области и возможность дальнейшего карьерного роста
Языки: хороший английский, чешский и русский являются требованием
- в идеале, опыт работы в управлении проектами
- английский и русский для общения с клиентами из-за рубежа
- степень Бакалавра в соответствующей области
- отличные навыки коммуникации
- отличные письменные и устные навыки общения
- организационные навыки, включая внимание к деталям и многозадачность
- знание процедур проектирования
- навыки в подготовке и реализации проектов
- независимость, ответственность, гибкость во времени
- водительские права категории В
- помощь в определении объема и целей проекта, включая всех соответствующих заинтересованных сторон и обеспечение технической осуществимости
- разработка детальных планов проектов по мониторингу и отслеживанию прогресса
- создание и сопровождение комплексной проектной документации
- обеспечение своевременного предоставления всех проектов в сроки и в рамках бюджета
- координация внутренних ресурсов и третьих сторон/поставщиков для исполнения проектов
- поддержание связи с клиентами, работа с внесениями изменений клиентов и обслуживание клиентов
Iana Boiarschi
iana.boiarschi@getberg.cz