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Менеджер по проектам

Размещено 03 октября 15:52
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 8
Заработная плата
40 000 CZK
Компания
Getberg real estate s.r.o.
Описание

Getberg real estate s.r.o является одной из ведущих компаний в сфере недвижимости в Чешской Республике, работающей над важными проектами по всей Праге. Мы предоставляем обслуживание клиентов и стремимся внести изменения в сферу, в которой трудимся.
Мы предлагаем работу на HPP с общей заработной платой от 40 000 до 60 000 крон.

Если Вас заинтересует эта должность, пожалуйста, присылайте резюме месте с недавней фотографией на почту.

Мы ищем специализированного менеджера по проектам, который имеет опыт работы в профессиональной среде и способен быстро наладить хорошие отношения и управлять проектами.

Мы гарантируем:

- работу над интересными проектами разработчика

- приятную рабочую атмосферу в пражском офисе Dock Two – Libeň

- соответствующее поощрительное вознаграждение

- бизнес ноутбук и телефон

- личное развитие в области и возможность дальнейшего карьерного роста

Языки: хороший английский, чешский и русский являются требованием

Требования

- в идеале, опыт работы в управлении проектами

- английский и русский для общения с клиентами из-за рубежа

- степень Бакалавра в соответствующей области

- отличные навыки коммуникации

- отличные письменные и устные навыки общения

- организационные навыки, включая внимание к деталям и многозадачность

- знание процедур проектирования

- навыки в подготовке и реализации проектов

- независимость, ответственность, гибкость во времени

- водительские права категории В

Условия

- помощь в определении объема и целей проекта, включая всех соответствующих заинтересованных сторон и обеспечение технической осуществимости

- разработка детальных планов проектов по мониторингу и отслеживанию прогресса

- создание и сопровождение комплексной проектной документации

- обеспечение своевременного предоставления всех проектов в сроки и в рамках бюджета

- координация внутренних ресурсов и третьих сторон/поставщиков для исполнения проектов

- поддержание связи с клиентами, работа с внесениями изменений клиентов и обслуживание клиентов

Контакты:

Iana Boiarschi

iana.boiarschi@getberg.cz



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