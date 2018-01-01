Менеджер по проектам

Описание

Getberg real estate s.r.o является одной из ведущих компаний в сфере недвижимости в Чешской Республике, работающей над важными проектами по всей Праге. Мы предоставляем обслуживание клиентов и стремимся внести изменения в сферу, в которой трудимся.

Мы предлагаем работу на HPP с общей заработной платой от 40 000 до 60 000 крон.

Если Вас заинтересует эта должность, пожалуйста, присылайте резюме месте с недавней фотографией на почту.

Мы ищем специализированного менеджера по проектам, который имеет опыт работы в профессиональной среде и способен быстро наладить хорошие отношения и управлять проектами.

Мы гарантируем:

- работу над интересными проектами разработчика

- приятную рабочую атмосферу в пражском офисе Dock Two – Libeň

- соответствующее поощрительное вознаграждение

- бизнес ноутбук и телефон

- личное развитие в области и возможность дальнейшего карьерного роста

Языки: хороший английский, чешский и русский являются требованием