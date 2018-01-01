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Работа на складe с автодеталями,города Žatec, Žebrák Чехия

Размещено 04 октября 13:57
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Ústecký kraj
Город
Most
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
Health Galaxy
Описание

Предлагаем нетяжелую работу в городах Žatec, Žebrák Чехия. Работа в чистом сухом складе(сбор деталей),только дневные смены, берем без опыта работы. ) дневные, ночные смены, 12 часов, выходные и ночные доплата 10 крон,зарплата от 110-150 крон на час,все официально. При необходимости поможем с жильем. Знание чешского на разговорном уровне.Вакансия подходит только для граждан ЕС,трывалый,переходный побыт, также c предпринимательской деятельностью ОСВЧ ,(вызовые (чешские),рабочие карты,польские,биометрика не беспокоить). Прошу обратить внимание и не писать в комментариях,отвечаю на звонки,смс и Viber.Все наши вакансии бесплатные!!!!Компания Health Galaxy, Workprace@centrum.cz
Tel./viber+ 420 773 288 999

Контакты:

Kiralova

Workprace@centrum.cz

Tel./viber+ 420 773 288 999



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