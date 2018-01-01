Работа для мужчин, Прага, Čakovice

Описание

Предлагаем нетяжелую работу мужчинам в Praha-Čakovice на складе по сборке фирменных велосипедов. Требования к работникам:ответственное отношение к работе, без вредных привычек, желание обучаться, понимание чешского. Зарплата: 120 крон на час, после выполнение нормы (примерно до месяца) - 130, после трех месяцев - 140 крон на час, только дневные смены (8-10 часов). Жилье не предоставляем, визы не делаем.

Трывалый побыт в Чехии, паспорт ЕС или воссоединение с семьёй. С польскими, чешскими визами и био паспортами не берём. Все наши вакансии бесплатные!!!!

officekarnivores@email.cz

Tel./viber+ 420 773 288 999