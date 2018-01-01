Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04n 12 °C
Подобные вакансии
Помощник повара в отель в Карловых Варах
Отель Панорама
Karlovy Vary

Повар в отель в Карловых Варах

Размещено 19 октября 19:31
Тип занятости
Полный день
Профессия
Повар
Регион
Karlovarský kraj
Город
Karlovy Vary
Заработная плата
15 000 CZK
Компания
Отель Панорама
Описание

ПОВАР в «SPA Hotel & Sanatorium Panorama» Карловы Вары
Основные требования к кандидату:
• Гражданство ЕС или видом на жительство в Чехии;
• Специальное образование;
• Опыт работы от 3-х лет;
• Умение работать в коллективе.
• Ответственность, внимательность, исполнительность, обучаемость;
• Наличие опыта работы в сфере отельной индустрии будет являться преимуществом.
Основные обязанности:
• Приготовление блюд (завтрак, обед, ужин,30-60 человек);
• Контролировать качество используемого сырья;
• Поддерживать санитарные нормы на рабочем месте;
• Cоздавать дружелюбную атмосферу в коллективе.
Компания предлагает:
• Официальное трудоустройство;
• Бесплатное проживание и питание;
• Полный социальный пакет;
• Высокую заработную плату;

Контакты:

Ольга

sales@panoramahotel.cz

+420777552068



Мобильная версия