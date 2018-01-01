Помощник повара в отель в Карловых Варах

Описание

Помощник повара в «SPA Hotel & Sanatorium Panorama» Карловы Вары

Основные требования к кандидату:

• Гражданство ЕС или видом на жительство в Чехии;

• Умение работать в коллективе.

• Ответственность, внимательность, исполнительность, обучаемость;

• Наличие опыта работы в сфере отельной индустрии будет являться преимуществом.

Основные обязанности:

• Помощь в приготовлении блюд (завтрак, обед, ужин,30-60 человек);

• Контролировать качество используемого сырья;

• Поддерживать санитарные нормы на рабочем месте;

• Cоздавать дружелюбную атмосферу в коллективе.

Компания предлагает:

• Официальное трудоустройство;

• Бесплатное проживание и питание;

• Полный социальный пакет;