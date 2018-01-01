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Повар в отель в Карловых Варах
Отель Панорама
Karlovy Vary

Помощник повара в отель в Карловых Варах

Размещено 21 октября 07:37
Тип занятости
Полный день
Профессия
Повар
Регион
Karlovarský kraj
Город
Karlovy Vary
Заработная плата
не указана
Компания
Отель Панорама
Описание

Помощник повара в «SPA Hotel & Sanatorium Panorama» Карловы Вары
Основные требования к кандидату:
• Гражданство ЕС или видом на жительство в Чехии;
• Умение работать в коллективе.
• Ответственность, внимательность, исполнительность, обучаемость;
• Наличие опыта работы в сфере отельной индустрии будет являться преимуществом.
Основные обязанности:
• Помощь в приготовлении блюд (завтрак, обед, ужин,30-60 человек);
• Контролировать качество используемого сырья;
• Поддерживать санитарные нормы на рабочем месте;
• Cоздавать дружелюбную атмосферу в коллективе.
Компания предлагает:
• Официальное трудоустройство;
• Бесплатное проживание и питание;
• Полный социальный пакет;

Контакты:

Ольга

sales@panoramahotel.cz

+420777552068



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