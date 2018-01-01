Помощник повара в отель в Карловых Варах

Помощник повара в «SPA Hotel & Sanatorium Panorama» Карловы Вары
Основные требования к кандидату:
• Гражданство ЕС или видом на жительство в Чехии;
• Умение работать в коллективе.
• Ответственность, внимательность, исполнительность, обучаемость;
• Наличие опыта работы в сфере отельной индустрии будет являться преимуществом.
Основные обязанности:
• Помощь в приготовлении блюд (завтрак, обед, ужин,30-60 человек);
• Контролировать качество используемого сырья;
• Поддерживать санитарные нормы на рабочем месте;
• Cоздавать дружелюбную атмосферу в коллективе.
Компания предлагает:
• Официальное трудоустройство;
• Бесплатное проживание и питание;
• Полный социальный пакет;
Ольга
sales@panoramahotel.cz
+420777552068