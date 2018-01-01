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Требуются работники на производство ŠKODA, PORSCHE

Размещено 22 октября 08:56
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Středočeský kraj
Город
Mladá Boleslav
Заработная плата
130 CZK
Компания
Steer agency s.r.
Описание

Требуются работники на производство ŠKODA, PORSCHE в г. Mladá Boleslav, Чехия. Монтаж сидений для автомобилей, требуются мужчины до 45 лет. Главное условие - ПАСПОРТ ЕС или ТП в ЧР. С польскими визами непринимаем! Зарплата 105-130 кронн в час + бонус од 8-24 крон в час, график работы 1 месяц 8 ч, от 2 месяца 8-16 часов. Работа с официальным оформлением, с предоставлением прописки. Жилье предоставляется за 2000 в месяс од 2 месяца бесплатно. Вакансия бесплатная. Тел.:+420720078055, Viber: +420720078055

Требования

Требуются работники на производство ŠKODA, PORSCHE в г. Mladá Boleslav, Чехия. Монтаж сидений для автомобилей, требуются мужчины до 45 лет. Главное условие - ПАСПОРТ ЕС или ТП в ЧР. С польскими визами непринимаем! Зарплата 105-130 кронн в час + бонус од 8-24 крон в час, график работы 1 месяц 8 ч, от 2 месяца 8-16 часов. Работа с официальным оформлением, с предоставлением прописки. Жилье предоставляется за 2000 в месяс од 2 месяца бесплатно.

Контакты:

Halina Steer

filart@seznam.cz

+420 720 078 055



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