Описание

Требуются работники на производство ŠKODA, PORSCHE в г. Mladá Boleslav, Чехия. Монтаж сидений для автомобилей, требуются мужчины до 45 лет. Главное условие - ПАСПОРТ ЕС или ТП в ЧР. С польскими визами непринимаем! Зарплата 105-130 кронн в час + бонус од 8-24 крон в час, график работы 1 месяц 8 ч, от 2 месяца 8-16 часов. Работа с официальным оформлением, с предоставлением прописки. Жилье предоставляется за 2000 в месяс од 2 месяца бесплатно. Вакансия бесплатная. Тел.:+420720078055, Viber: +420720078055