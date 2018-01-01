Примем представителя отдела продаж.

Описание

Необходимы высокие коммуникативные навыки, ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, презентабельный внешний вид.

Что нужно делать:

- Контроль исполнения заказов, исследование удовлетворенности клиентов;

- Сбор информации‚ создание и постоянное обновление базы данных клиентов

(существующих и потенциальных), конкурентов;

- Выстраивание долгосрочных отношений с клиентами;

- Своевременное предоставление отчетности;

- Обязательно знание чешского языка на разговорном уровне. Знание других языков приветствуется.

Желательно наличие автомобиля и водительских прав, но необязательно.

Возможны командировки.

Что мы предлагаем:

Выгодные условия - работа на процент, первый месяц фиксированная заработная плата, гибкий график, приятный коллектив. Место работы находится в Праге 10 – Hostivar.

Резюме отправляйте на office@fulgentworld.com

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