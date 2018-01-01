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Примем представителя отдела продаж.

Размещено 29 октября 09:35
Тип занятости
Полный день
Профессия
Торговый представитель, Менеджер по продажам
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Необходимы высокие коммуникативные навыки, ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, презентабельный внешний вид.

Что нужно делать:
- Контроль исполнения заказов, исследование удовлетворенности клиентов;
- Сбор информации‚ создание и постоянное обновление базы данных клиентов
(существующих и потенциальных), конкурентов;
- Выстраивание долгосрочных отношений с клиентами;
- Своевременное предоставление отчетности;
- Обязательно знание чешского языка на разговорном уровне. Знание других языков приветствуется.

Желательно наличие автомобиля и водительских прав, но необязательно.
Возможны командировки.

Что мы предлагаем:
Выгодные условия - работа на процент, первый месяц фиксированная заработная плата, гибкий график, приятный коллектив. Место работы находится в Праге 10 – Hostivar.

Резюме отправляйте на office@fulgentworld.com
Звоните: 607 011 823

Контакты:

Andrey Serebrov

office@fulgentworld.com

607011823



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