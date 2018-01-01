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Требуются работники на производство ŠKODA, PORSCHE
Steer agency s.r.
Mladá Boleslav

ŠKODA, PORSCHE сборка сидений для автомобилей

Размещено 30 октября 10:52
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Středočeský kraj
Город
Mladá Boleslav
Заработная плата
не указана
Компания
Steer agency s.r.o
Описание

Требуются работники на производство ŠKODA, PORSCHE в г. Mladá Boleslav, Чехия. На сборку сидений для автомобилей, требуются мужчины до 45 лет. Главное условие - ПАСПОРТ ЕС или ТП в ЧР. С польскими визами непринимаем! Вакансия бесплатная. Тел.:+420720078055, Viber: +420720078055

Требования

требуются мужчины до 45 лет. Главное условие - ПАСПОРТ ЕС или ТП в ЧР. С польскими визами непринимаем!

Условия

Зарплата 105-130 кронн в час + бонус од 8-24 крон в час, график работы 1 месяц 8 ч, от 2 месяца 8-16 часов. Работа с официальным оформлением, с предоставлением прописки. Жилье предоставляется за 2000 в месяс од 2 месяца бесплатно.

Контакты:

Halina Steer

+420720078055



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