ŠKODA, PORSCHE сборка сидений для автомобилей

Тип занятости Полный день Профессия Контролёр ОТК Регион Středočeský kraj Город Mladá Boleslav Заработная плата не указана Компания Steer agency s.r.o

Описание Требуются работники на производство ŠKODA, PORSCHE в г. Mladá Boleslav, Чехия. На сборку сидений для автомобилей, требуются мужчины до 45 лет. Главное условие - ПАСПОРТ ЕС или ТП в ЧР. С польскими визами непринимаем! Вакансия бесплатная. Тел.:+420720078055, Viber: +420720078055

Требования требуются мужчины до 45 лет. Главное условие - ПАСПОРТ ЕС или ТП в ЧР. С польскими визами непринимаем!