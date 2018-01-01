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Сборщик велосипедов Прага, Čakovice 120-140 крон на час

Размещено 30 октября 13:05
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
120 CZK
Описание

Предлагаем нетяжелую работу мужчинам в Praha-Čakovice на складе по сборке фирменных велосипедов. Требования к работникам:ответственное отношение к работе, без вредных привычек, желание обучаться, понимание чешского. Зарплата: 120 крон на час, после выполнение нормы (примерно до месяца) - 130, после трех месяцев - 140 крон на час, только дневные смены (8-10 часов). Жилье не предоставляем, визы не делаем.Трывалый побыт в Чехии, паспорт ЕС или воссоединение с семьёй. С польскими, чешскими визами и био паспортами не берём.
Все наши вакансии бесплатные!!!!
officekarnivores@email.cz
Tel./viber+ 420 773 288 999

Контакты:

Tana Kiralova

officekarnivores@email.cz



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