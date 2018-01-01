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Praha 1

Маклер по недвижимости

Размещено 05 ноября 14:05
Тип занятости
Полный день
Профессия
Риэлтор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
FM10 ZONTCENTRUM
Описание

Приглашаем к сотрудничеству специалистов с опытом работы в сфере недвижимости

Должностные обязанности агента по недвижимости:

купля-продажа и сдача в аренду недвижимости;
прием звонков и консультирование клиентов;
показ объектов (помещений, зданий, офисов и т.д.);
заключение договоров;
поиск клиентов и увеличение клиентской базы

Требования

Опыт работы в недвижимости
Языки - чешский и русский
Образование среднее или высшее
Знание ПК

Условия

Работа в стабильной компании с отличной репутацией.
Современный комфортабельный офис в центре
Эффективная рекламная поддержка и информационное обеспечение
Юридическое сопровождение
Профессиональное корпоративное обучение
Стажировка под руководством опытного наставника
Карьерный и финансовый рост

Дополнительная информация

Отправляйте свое резюме на info@zontcentrum.cz

Контакты:

Арина

info@zontcentrum.cz

+420606042042



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