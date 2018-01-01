Маклер по недвижимости

Тип занятости Полный день Профессия Риэлтор Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана Компания FM10 ZONTCENTRUM

Описание Приглашаем к сотрудничеству специалистов с опытом работы в сфере недвижимости Должностные обязанности агента по недвижимости: купля-продажа и сдача в аренду недвижимости;

прием звонков и консультирование клиентов;

показ объектов (помещений, зданий, офисов и т.д.);

заключение договоров;

поиск клиентов и увеличение клиентской базы

Требования Опыт работы в недвижимости

Языки - чешский и русский

Образование среднее или высшее

Знание ПК

Условия Работа в стабильной компании с отличной репутацией.

Современный комфортабельный офис в центре

Эффективная рекламная поддержка и информационное обеспечение

Юридическое сопровождение

Профессиональное корпоративное обучение

Стажировка под руководством опытного наставника

Карьерный и финансовый рост