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Работа на складе Alza, Прага (Горни Почернице)

Размещено 08 ноября 20:49
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
120 CZK
Компания
Karnivores s.r.o.
Описание

Предлагаем работу на складe с электро техникой "Alza". Дневные и ночные смены по 12 часов. Оплата - от 120 крон на час, после выполнение нормы (примерно до месяца) – 130 до 150 крон на час. Вакансия подходит только для граждан ЕС,трывалый,преходный побыт, также c предпринимательской деятельностью ОСВЧ ,(вызовые (чешские),рабочие карты,польские,биометрика не беспокоить). Все наши вакансии бесплатные!!!! За детальной информацией обращайтесь по номеру телефона:
Tel./viber+ 420 773 288 999

Контакты:

Kiralova

officekarnivores@email.cz



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