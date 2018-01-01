Работа на складе Alza, Прага (Горни Почернице)

Описание

Предлагаем работу на складe с электро техникой "Alza". Дневные и ночные смены по 12 часов. Оплата - от 120 крон на час, после выполнение нормы (примерно до месяца) – 130 до 150 крон на час. Вакансия подходит только для граждан ЕС,трывалый,преходный побыт, также c предпринимательской деятельностью ОСВЧ ,(вызовые (чешские),рабочие карты,польские,биометрика не беспокоить). Все наши вакансии бесплатные!!!! За детальной информацией обращайтесь по номеру телефона:

Tel./viber+ 420 773 288 999