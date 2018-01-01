Описание

АДМИНИСТРАТОР НА РЕЦЕПЦИЮ в «SPA Hotel & Sanatorium Panorama»

Карловы Вары - Чехия

Основные требования к кандидату:

• Гражданство ЕС или вид на жительство в Чехии;

• Знание языков: Английский, Русский, Чешский;

• Знание ПК на уровне уверенного пользователя;

• Ответственность, внимательность, исполнительность, обучаемость;

• Наличие опыта работы в сфере отельной индустрии будет являться преимуществом.

Компания предлагает:

• Официальное трудоустройство;

• Бесплатное проживание и питание;

• Высокую заработную плату;

• Карьерный рост;

Если Вы заинтересованы в данной вакансии, звоните по телефону: +420 777 552 068 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Отправляйте резюме на почту: sales@panoramahotel.cz