АДМИНИСТРАТОР НА РЕЦЕПЦИЮ в «SPA Hotel & Sanatorium Panorama»
Карловы Вары - Чехия
Основные требования к кандидату:
• Гражданство ЕС или вид на жительство в Чехии;
• Знание языков: Английский, Русский, Чешский;
• Знание ПК на уровне уверенного пользователя;
• Ответственность, внимательность, исполнительность, обучаемость;
• Наличие опыта работы в сфере отельной индустрии будет являться преимуществом.
Компания предлагает:
• Официальное трудоустройство;
• Бесплатное проживание и питание;
• Высокую заработную плату;
• Карьерный рост;
Если Вы заинтересованы в данной вакансии, звоните по телефону: +420 777 552 068 (Viber, WhatsApp, Telegram)
Отправляйте резюме на почту: sales@panoramahotel.cz
Ольга
sales@panoramahotel.cz
+420353361551