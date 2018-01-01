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Vinotéka André/Винотека "Андре"
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Продавец-консультант
Piquadro
Praha 1

продавец-консультант в винотеку в районе метро Hurka

Размещено 13 ноября 20:19
Тип занятости
Полный день
Профессия
Продавец-консультант, Продавец-кассир, Продавец
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
100 CZK
Описание

Требуется продавец-консультант на бригаду в Винотеку (метро Hůrka).

Требования

Требования:
- отличное знание чешского языка
- легальное пребывание в Чехии
- коммуникабельность, ответственность
- опыт работы c алкогольной продукцией приветствуется
- наличие мед. книжки (potravinářský průkaz)

Условия

Условия работы:
Занятость 2 дня в неделю (суббота - воскресенье 11:00-21:00) возможно совмещение с основной работой или учебой.
Зар. Плата: 100 Kč./час. + 3 % от продаж.

Контакты:

Подобный Андрей

info@vinotekaandre.cz

+420-773256011



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