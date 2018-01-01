продавец-консультант в винотеку в районе метро Hurka

Требуется продавец-консультант на бригаду в Винотеку (метро Hůrka).
Требования:
- отличное знание чешского языка
- легальное пребывание в Чехии
- коммуникабельность, ответственность
- опыт работы c алкогольной продукцией приветствуется
- наличие мед. книжки (potravinářský průkaz)
Условия работы:
Занятость 2 дня в неделю (суббота - воскресенье 11:00-21:00) возможно совмещение с основной работой или учебой.
Зар. Плата: 100 Kč./час. + 3 % от продаж.
Подобный Андрей
info@vinotekaandre.cz
+420-773256011