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Мастер по наращиванию ресниц/ бровист

Размещено 01 декабря 11:48
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Визажист, Косметолог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Мы - активно развивающаяся компания в сфере красоты. В связи с расширением штата в своём дружном коллективе мы открываем вакансию мастера по наращиванию ресниц/ бровист
Условия:
• Работа в уютной студии с приятной атмосферой
• Отзывчивый и дружный коллектив.
• График работы «под запись»
• Предоставление долгосрочного рабочего места.

Обязанности:
• Архитектура бровей.
• Окрашивание бровей, ресниц хной и краской.
• Коррекции бровей.
• Ламинирование ресниц - бровей.
• Консультация клиентов перед и после процедуры;
• Консультация/продажа дополнительных услуг центра;
• Соблюдение чистоты и порядка на рабочем месте ;

Требования:
• Опыт работы не менее 6 месяцев
• Строгое соблюдение правильной техники наращивания ресниц;
• Выполнение классического наращивания ресниц не более 2-х часов;
• выполнение объемного наращивания ресниц приветствуется.
• Умение выявлять потребность клиента.
• Требуется живностенски лист на данную чинност
• Материалы мастера
• Ответственность
• Пунктуальность
• Вежливость
• Желание работать и постоянно развиваться
• Знание чешского языка (B2)
Если Вас заинтересовала вакансия, то высылайте своё резюме и портфолио работ на hr@ar-aesthetics.cz

Контакты:

Евгений

hr@ar-aesthetics.cz



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