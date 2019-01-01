Описание

Примем опытного водителя автопогрузчика на 7 тон в г. Плзень

• График работы: 2-сменный рабочий график, пн. - вс., суббота - по необходимости, дневная смена с 6:00 по 8-10 часов, ночная смена с 18:00 по 10-12 часов, в выходные дни по договоренности.

• Оплата: 150 крон/час.

• Предоставляем: стабильную работу в Чехии

• При необходимости предоставляем жильё, есть возможность выплаты еженедельных авансов

• Оплачиваем медицинское, социальное и пенсионное страхование