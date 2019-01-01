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Водителя автопогрузчика

Размещено 02 января 13:46
Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель 
Регион
Plzeňský kraj
Город
Domažlice
Заработная плата
не указана
Описание

Примем опытного водителя автопогрузчика на 7 тон в г. Плзень
• График работы: 2-сменный рабочий график, пн. - вс., суббота - по необходимости, дневная смена с 6:00 по 8-10 часов, ночная смена с 18:00 по 10-12 часов, в выходные дни по договоренности.
• Оплата: 150 крон/час.
• Предоставляем: стабильную работу в Чехии
• При необходимости предоставляем жильё, есть возможность выплаты еженедельных авансов
• Оплачиваем медицинское, социальное и пенсионное страхование

Дополнительная информация

Даша
• тел: +420 720 976 917
• (viber): +420 720 976 917
• е-mail: d.belokonenko@workintense.cz

Контакты:

Даша

d.belokonenko@workintense.cz

+420720976917



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