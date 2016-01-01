Продукт Менеджер

Обязанности:
Тестирование и улучшение текущего продукта компании;
Оценка и расчет экономических показателей по каналам привлечения клиентов (ожидаемая прибыль, рентабельность);
Выстраивание и тестирование скорринг моделей для оценки заемщиков (пользователей продукта);
Поиск и привлечение партнеров для аффилейт программы;
Отвечать за обертку продукта для клиентов;
Аналитика:
Исследования рынка (анализ конкурентов, поиск ниш для увеличения объемов продаж);
Сбор и анализ предпочтений и пожеланий партнеров МФО (встречи, презентации, обзвоны, рассылки);
Анализ текущего портфеля компании с целью оптимизации скорринга для оценки заемщиков и работы с должниками;
Организация проектной работы:
Разработка и оптимизация бизнес процессов, регламентов и процедур;
Разработка бизнес-требований к продукту;
Согласование и запуск типовых документов для реализации продукта;
Тестирование разных версий продукта;
Опыт работы от 2-х лет менеджером по продукту. Желательно в сфере ИТ, онлайн-банкинга или высокотехнологичных продуктов рынка МФО;
Английский язык – не ниже Pre-intermediate;
Опытный пользователь ПК (MS Word, Excel, Power Point);
Знание методологии запуска продукта на рынке, навыки проведения рыночной аналитики;
Аналитическое мышление, хорошие презентационные навыки, навыки делового общения;
Roman Musalimov
prague.finance.it@gmail.com