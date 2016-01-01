Продукт Менеджер

Описание

Обязанности:

Тестирование и улучшение текущего продукта компании;

Оценка и расчет экономических показателей по каналам привлечения клиентов (ожидаемая прибыль, рентабельность);

Выстраивание и тестирование скорринг моделей для оценки заемщиков (пользователей продукта);

Поиск и привлечение партнеров для аффилейт программы;

Отвечать за обертку продукта для клиентов;

Аналитика:

Исследования рынка (анализ конкурентов, поиск ниш для увеличения объемов продаж);

Сбор и анализ предпочтений и пожеланий партнеров МФО (встречи, презентации, обзвоны, рассылки);

Анализ текущего портфеля компании с целью оптимизации скорринга для оценки заемщиков и работы с должниками;

Организация проектной работы:

Разработка и оптимизация бизнес процессов, регламентов и процедур;

Разработка бизнес-требований к продукту;

Согласование и запуск типовых документов для реализации продукта;

Тестирование разных версий продукта;