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Praha 1

Международная компания приглашает на работу офис-менеджера.

Размещено 18 декабря 19:52
Тип занятости
Полный день
Профессия
Офис-менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 8
Заработная плата
25 000 CZK
Описание

Высшее чешское образование, отличный и грамотный чешский язык, английский. уверенный пользователь ПК; грамотная устная и письменная речь, презентабельный вид; данная должность предполагает ответственность и внимательность, точность и аккуратность, наличие хороших коммуникативных навыков. приготовление чай/кофе, документооборот, жизнеобеспечение офиса (заказ канцелярии/хоз. товаров/товаров); отправка корреспонденции

Требования

Опыт работы в данном направлении не менее 2-х лет. Коммуникабельность, ответственность. Знание офисной техники и ПК: Mail, Excel, Word. Просьба посылать резюме с фотографией.

Контакты:

Елена

svatavaclub@seznam.cz




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