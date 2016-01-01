Международная компания приглашает на работу офис-менеджера.

Высшее чешское образование, отличный и грамотный чешский язык, английский. уверенный пользователь ПК; грамотная устная и письменная речь, презентабельный вид; данная должность предполагает ответственность и внимательность, точность и аккуратность, наличие хороших коммуникативных навыков. приготовление чай/кофе, документооборот, жизнеобеспечение офиса (заказ канцелярии/хоз. товаров/товаров); отправка корреспонденции

Требования

Опыт работы в данном направлении не менее 2-х лет. Коммуникабельность, ответственность. Знание офисной техники и ПК: Mail, Excel, Word. Просьба посылать резюме с фотографией.