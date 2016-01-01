Менеджер по работе с клиентами

Описание

Необходимые личные качества

Системный подход к решению задач

Высокий уровень личной организованности и умение расставлять приоритеты

Самостоятельность в принятии решений и ответственность

Коммуникабельность и стрессоустойчивость

Требуемый опыт

Опыт управления проектами от 1 года

Английский не ниже pre-intermediate

Опыт работы в финансовом секторе будет большим преимуществом

Опыт ведения собственного портфеля клиентов желателен

Обязанности

Обслуживание клиентов и работа в CRM-системе

Создание коммерческих предложений для клиентов

Разработка системы KPI для клиентских проектов и контроль их исполнения

Подготовка отчётов

Мы предлагаем

Работа в известной быстро растущей финансовой компании

Комфортный офис в центре Праги

Хорошие возможности карьерного роста в команде профессионалов

фиксированная зарплата и мотивирующих БОНУСЫ

Работа, подходящая для студентов, как для опыта, так и благодаря тому, что можно составить гибкий график.