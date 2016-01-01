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CreditGO
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CreditGO
Praha 1

Менеджер по работе с клиентами

Размещено 12 декабря 06:32
Тип занятости
Полный день
Профессия
Консультант по банковским продуктам
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
25 000 CZK
Описание

Необходимые личные качества

Системный подход к решению задач
Высокий уровень личной организованности и умение расставлять приоритеты
Самостоятельность в принятии решений и ответственность
Коммуникабельность и стрессоустойчивость
Требуемый опыт

Опыт управления проектами от 1 года
Английский не ниже pre-intermediate
Опыт работы в финансовом секторе будет большим преимуществом
Опыт ведения собственного портфеля клиентов желателен

Обязанности

Обслуживание клиентов и работа в CRM-системе
Создание коммерческих предложений для клиентов
Разработка системы KPI для клиентских проектов и контроль их исполнения
Подготовка отчётов

Мы предлагаем

Работа в известной быстро растущей финансовой компании
Комфортный офис в центре Праги
Хорошие возможности карьерного роста в команде профессионалов
фиксированная зарплата и мотивирующих БОНУСЫ
Работа, подходящая для студентов, как для опыта, так и благодаря тому, что можно составить гибкий график.

Контакты:

Roman Musalimov

prague.finance.it@gmail.com




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