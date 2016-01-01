Менеджер по работе с клиентами

Необходимые личные качества
Системный подход к решению задач
Высокий уровень личной организованности и умение расставлять приоритеты
Самостоятельность в принятии решений и ответственность
Коммуникабельность и стрессоустойчивость
Требуемый опыт
Опыт управления проектами от 1 года
Английский не ниже pre-intermediate
Опыт работы в финансовом секторе будет большим преимуществом
Опыт ведения собственного портфеля клиентов желателен
Обязанности
Обслуживание клиентов и работа в CRM-системе
Создание коммерческих предложений для клиентов
Разработка системы KPI для клиентских проектов и контроль их исполнения
Подготовка отчётов
Мы предлагаем
Работа в известной быстро растущей финансовой компании
Комфортный офис в центре Праги
Хорошие возможности карьерного роста в команде профессионалов
фиксированная зарплата и мотивирующих БОНУСЫ
Работа, подходящая для студентов, как для опыта, так и благодаря тому, что можно составить гибкий график.
Roman Musalimov
prague.finance.it@gmail.com