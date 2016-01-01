Специалист по поддержке клиентов

Компания XEROX ищет специалистов по поддержке пользователей с русским или венгерским языком.(Прага, Чехия)
Наша компания предлагает:
- Работу в одной из самых успешных компаний в мире;
- Возможность карьерный рост;
- Неформальная и приятная рабочая обстановка в молодом коллективе;
- Обучение и личностное развитие: вы всегда начинаете с внутреннего обучения. Это обучение является обязательным для всех новых сотрудников. После обучения вы отрабатываете полученные знания на практике при поддержке руководителя группы и других (старших) коллег.
- Возможность планировать смены;
- Достойная заработная плата оклад+премия+полный соц. пакет;
- Официальное трудоустройство;
Франчук Ярослав Вадимович
iaroslav.franchuk@xerox.com