Специалист по поддержке клиентов

Описание

Компания XEROX ищет специалистов по поддержке пользователей с русским или венгерским языком.(Прага, Чехия)

Наша компания предлагает:

- Работу в одной из самых успешных компаний в мире;

- Возможность карьерный рост;

- Неформальная и приятная рабочая обстановка в молодом коллективе;

- Обучение и личностное развитие: вы всегда начинаете с внутреннего обучения. Это обучение является обязательным для всех новых сотрудников. После обучения вы отрабатываете полученные знания на практике при поддержке руководителя группы и других (старших) коллег.

- Возможность планировать смены;

- Достойная заработная плата оклад+премия+полный соц. пакет;

- Официальное трудоустройство;