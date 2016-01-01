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Агентство Мэри Поппинс

Специалист по поддержке клиентов

Размещено 13 декабря 14:58
Тип занятости
Полный день
Профессия
Специалист технической поддержки
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Компания XEROX ищет специалистов по поддержке пользователей с русским или венгерским языком.(Прага, Чехия)

Наша компания предлагает:
- Работу в одной из самых успешных компаний в мире;
- Возможность карьерный рост;
- Неформальная и приятная рабочая обстановка в молодом коллективе;
- Обучение и личностное развитие: вы всегда начинаете с внутреннего обучения. Это обучение является обязательным для всех новых сотрудников. После обучения вы отрабатываете полученные знания на практике при поддержке руководителя группы и других (старших) коллег.
- Возможность планировать смены;
- Достойная заработная плата оклад+премия+полный соц. пакет;
- Официальное трудоустройство;

Контакты:

Франчук Ярослав Вадимович

iaroslav.franchuk@xerox.com




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