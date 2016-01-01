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Praha 1

Персональный водитель в компанию

Размещено 20 декабря 11:25
Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 8
Заработная плата
32 000 CZK
Компания
GETBERG reale estate
Описание

Транспортное сопровождение руководителя и семьи по назначению;
Самостоятельные поездки по заданиям и поручениям руководства;
Поддержание порядка в салоне;
Контроль технического состояния автомобиля.

Требования

Водительское удостоверение категории "В";
Опыт работы персональным, семейным водителем от 5 лет;
Хорошее знание Праги и ЧР;
Пунктуальность, вежливость, ответственность;
Спокойный, уравновешенный характер;
Приятный и презентабельный внешний вид;
Чешский, русский языки на хорошем уровне владения;
Отсутствие вредных привычек.

Условия

Рабочий график 6/1, время с 9 до 19.00, иногда придется перерабатывать, тк график привязан к графику руководителя.
Стабильная, динамично растущая компания на рынке.
Рабочий контракт от 1 года
Возможность роста в дальнейшем
Зп от 32 000 czk net, в случае хорошего предыдущего опыта готовы обсуждать и уровень выше

Контакты:

Zulia Loikova

hr@getberg.cz




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