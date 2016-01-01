Персональный водитель в компанию

Транспортное сопровождение руководителя и семьи по назначению; Самостоятельные поездки по заданиям и поручениям руководства; Поддержание порядка в салоне; Контроль технического состояния автомобиля.

Водительское удостоверение категории "В"; Опыт работы персональным, семейным водителем от 5 лет; Хорошее знание Праги и ЧР; Пунктуальность, вежливость, ответственность; Спокойный, уравновешенный характер; Приятный и презентабельный внешний вид; Чешский, русский языки на хорошем уровне владения; Отсутствие вредных привычек.

Условия

Рабочий график 6/1, время с 9 до 19.00, иногда придется перерабатывать, тк график привязан к графику руководителя.

Стабильная, динамично растущая компания на рынке.

Рабочий контракт от 1 года

Возможность роста в дальнейшем

Зп от 32 000 czk net, в случае хорошего предыдущего опыта готовы обсуждать и уровень выше