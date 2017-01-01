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Работники на склад

Размещено 06 января 14:33
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Plzeňský kraj
Город
Tachov
Заработная плата
100 CZK
Описание

Предлагаем постоянную работу на теплом, новом складе. Дневные смены, для женщин работа на компьютере, для мужчин работа на складской техник е и мануальная работа.оплата 100-110крончас. Жилье предоставляем бесплатно. Официальное оформление, обязательно наличие ПМЖ в Чехии или паспорт ЕС. Звоните по телефону 727-818-733 или 727-818-732. С польскими визами не берем.

Требования

обязательно наличие ПМЖ в Чехии или паспорт ЕС
людей с алкогольной зависимостью просьба не беспокоить

Условия

Соц.пакет +жилье оплачивает работодатель.

Контакты:

Jutap s/r/o

jutaps@centrum.cz

+420727818733




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