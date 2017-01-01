Работники на склад

Описание

Предлагаем постоянную работу на теплом, новом складе. Дневные смены, для женщин работа на компьютере, для мужчин работа на складской техник е и мануальная работа.оплата 100-110крончас. Жилье предоставляем бесплатно. Официальное оформление, обязательно наличие ПМЖ в Чехии или паспорт ЕС. Звоните по телефону 727-818-733 или 727-818-732. С польскими визами не берем.