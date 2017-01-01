Агент по недвижимости/риэлтор

Описание

Агентство по недвижимости Caesar Reality в связи с расширением своего коллектива ищет новых коммуникабельных и ответственных сотрудников на позицию «агент по недвижимости/риелтор». Мы готовы обеспечить Вас всей необходимой информацией, провести обучающие семинары и тренинги для Вашего будущего успеха и достижения профессиональных и личных целей!

Должностные обязанности:

- Подбор и презентация объектов недвижимости для клиентов агентства;

- Деловые переговоры;

- Оформление документов и сопровождение сделок;

- Отчетность;

- Расширение и поддерживание клиентской базы;

- Поддержание отношений со своими клиентами;

- Обработка звонков, консультирование клиентов.