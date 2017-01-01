Агент по недвижимости/риэлтор

Агентство по недвижимости Caesar Reality в связи с расширением своего коллектива ищет новых коммуникабельных и ответственных сотрудников на позицию «агент по недвижимости/риелтор». Мы готовы обеспечить Вас всей необходимой информацией, провести обучающие семинары и тренинги для Вашего будущего успеха и достижения профессиональных и личных целей!
Должностные обязанности:
- Подбор и презентация объектов недвижимости для клиентов агентства;
- Деловые переговоры;
- Оформление документов и сопровождение сделок;
- Отчетность;
- Расширение и поддерживание клиентской базы;
- Поддержание отношений со своими клиентами;
- Обработка звонков, консультирование клиентов.
- Свободное владение чешским и английским языками;
- Общительность;
- Флексибильность;
- Опыт пользования ПК;
- Способность и желание к обучению;
- Способность работать в команде;
- Умение презентовать товар;
- Желание работать и развиваться в сфере недвижимости;
- Целеустремленность/ направленность на результат;
- Опыт работы в сфере продаж приветствуется.
- Многоуровневое профессиональное обучение;
- Еженедельные семинары и тренинги;
- Информационная поддержка;
- Гибкий график работы;
- Прогрессивный % от сделок;
- Большой поток входящих клиентов;
- Возможность профессионального, карьерного и личностного роста.
Sezer Senel
caesar@realtyagent.com