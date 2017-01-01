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Home Real Estate

Контент менеджер

Размещено 11 января 16:59
Тип занятости
Удалённая работа
Профессия
Копирайтер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
7 000 CZK
Описание

В агентство недвижимости «Home Real Estate» требуется контент менеджер на неполный рабочий день с фиксированным окладом.

Профиль сотрудника:
• Вам от 20 до 30 лет.
• Вы чётко понимаете поставленную задачу, проявляете инициативу в её выполнении и укладываетесь в поставленные сроки.

Ваши основные качества:
• Креативность.
• Ответственность.
• Инициативность.

Мы любим нашу работу. Мы помогаем людям реализовывать их мечты. Наша цель — найти человека, который разделяет наши ценности.

Резюме отправляйте на: melnikov@homerealestate.cz

Требования

Требования:
• Свободное владение чешским и русским письменным языком, английский язык будет большим преимуществом.
• Продвинутое владение Adobe Photoshop.
• Опыт ведения групп в соц. сетях приветствуется

Условия

Условия работы:
• Фиксированная заработная плата
• Гибкий рабочий график
• Удаленная работа
• 1 раз в неделю отчёт в головном офисе
• Возможность карьерного роста

Контакты:

Артем Мельников

melnikov@homerealestate.cz

+420777299799




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