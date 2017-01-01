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Техник-водитель

Размещено Вчера 13:44
Тип занятости
Полный день
Профессия
Экспедитор, Водитель , Кладовщик-грузчик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
18 000 CZK
Компания
Ruterra apartment s.r.o
Описание

Добрый день,
Туристическая фирма ищет техника-водителя для обслуживания апартаментов (все квартиры находятся в центре Праги): развоз белья, проверка техники, ключей, мелкий ремонт и тп.
Звоните по телефону 605 237 338 или пишите на office@rapartment.com. В сообщения/комментарии не писать. Спасибо.

Требования

Базовые знания в сантехнике, электрике, опыт вождения. Не подработка. Польские визы не подходят.

Условия

Работа на полную занятость - 8 часов, 5 дней в неделю (выходные «плавающие», приходятся на Ср и Чт). Часы работы 8-16 или 10-18.
Все прочие детали в ходе собеседования. Базовая зарплата 18 000 Кч + переработка 90 кч/час. К работе можно приступить сразу.

Контакты:

Эмиль Шакиров

office@rapartment.com

605237338




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