Техник-водитель

Добрый день,
Туристическая фирма ищет техника-водителя для обслуживания апартаментов (все квартиры находятся в центре Праги): развоз белья, проверка техники, ключей, мелкий ремонт и тп.
Звоните по телефону 605 237 338 или пишите на office@rapartment.com. В сообщения/комментарии не писать. Спасибо.
Базовые знания в сантехнике, электрике, опыт вождения. Не подработка. Польские визы не подходят.
Работа на полную занятость - 8 часов, 5 дней в неделю (выходные «плавающие», приходятся на Ср и Чт). Часы работы 8-16 или 10-18.
Все прочие детали в ходе собеседования. Базовая зарплата 18 000 Кч + переработка 90 кч/час. К работе можно приступить сразу.
Эмиль Шакиров
office@rapartment.com
605237338