Техник-водитель

Тип занятости Полный день Профессия Экспедитор, Водитель , Кладовщик-грузчик Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 18 000 CZK Компания Ruterra apartment s.r.o

Описание Добрый день,

Туристическая фирма ищет техника-водителя для обслуживания апартаментов (все квартиры находятся в центре Праги): развоз белья, проверка техники, ключей, мелкий ремонт и тп.

Звоните по телефону 605 237 338 или пишите на office@rapartment.com. В сообщения/комментарии не писать. Спасибо.

Требования Базовые знания в сантехнике, электрике, опыт вождения. Не подработка. Польские визы не подходят.