Финансовый менеджер на позицию Relationship Manager - Corporate Banking

Основные виды деятельности и обязанности:
- Приобретать и развивать деловые отношения и услуги с уже существующими корпоративными клиентами из России/стран СНГ
- Поиск новых возможностей для развития бизнеса с использованием перекрестных продаж, соотвествующих стратегии банка
- Подготовка конкретных предложений относительно перспектив для клиентов из России и стран СНГ
- Подготовка кредитных предложений (бизнес-часть) и сотрудничество с остальными отделами Expobank CZ/ Expobank Россия
- Помощь в установлении ноу-хау в российском бюро (Russian Desk), связанным с российской бизнес-средой, в сотрудничестве с Expobank Россия
- Диплом об окончании университета (в приоритете экономические специальности)
- Знание банковских продуктов и услуг
- Опыт работы в сфере корпоративного банковского бизнеса мин. 3 года
- Опыт оценки риска клиентов и сделок
- Отличные коммуникативные и презентационные навыки, а также очень хорошие навыки продаж
- Способность устанавливать, поддерживать и развивать хорошие взаимоотношения
- Такие личностные качества, как результативность и целеустремленность
- Активный подход и надежность
- Активное знание русского и английского языков (знание чешского приветствуется) или русского и чешского языков (понимание английского также ожидается)
- Знание ПК (Word, Excel, PowerPoint)
- Желание путешествовать (готовность к командировкам)
Банк предлагает:
- Интересную работу
- Мотивирующую заработную плату
- Хороший социальный пакет
- Офис в центре Праги
- Возможность дальнейшего профессионального роста
Expobank
jobs@expobank.cz