Финансовый менеджер на позицию Relationship Manager - Corporate Banking

- Приобретать и развивать деловые отношения и услуги с уже существующими корпоративными клиентами из России/стран СНГ - Поиск новых возможностей для развития бизнеса с использованием перекрестных продаж, соотвествующих стратегии банка - Подготовка конкретных предложений относительно перспектив для клиентов из России и стран СНГ - Подготовка кредитных предложений (бизнес-часть) и сотрудничество с остальными отделами Expobank CZ/ Expobank Россия - Помощь в установлении ноу-хау в российском бюро (Russian Desk), связанным с российской бизнес-средой, в сотрудничестве с Expobank Россия

Требования

- Диплом об окончании университета (в приоритете экономические специальности)

- Знание банковских продуктов и услуг

- Опыт работы в сфере корпоративного банковского бизнеса мин. 3 года

- Опыт оценки риска клиентов и сделок

- Отличные коммуникативные и презентационные навыки, а также очень хорошие навыки продаж

- Способность устанавливать, поддерживать и развивать хорошие взаимоотношения

- Такие личностные качества, как результативность и целеустремленность

- Активный подход и надежность

- Активное знание русского и английского языков (знание чешского приветствуется) или русского и чешского языков (понимание английского также ожидается)

- Знание ПК (Word, Excel, PowerPoint)

- Желание путешествовать (готовность к командировкам)