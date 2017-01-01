Ассистентка руководства в Expobank CZ

Описание

- Коммуникация с менеджментом, работниками, представителями филиалов компании за рубежом

- Организация посещений/встреч руководства

- Административная деятельность, связанная с Советом директоров – корректировка документов и презентаций, в случае необходимости также перевод (на английский, русский языки), ведение корреспонденции, организация телеконференций

- Обеспечение процесса утверждения внутренних документов, часто содержащих конфиденциальную информацию

- Присутствие на совещаниях руководства и членов Совета директоров, ведение делопроизводства и составление протоколов совещаний

- Организация календаря, рабочих командировок и встреч членов Совета директоров

- Деятельность, связанная с работой стойки приёма (reception) в центральном управлении банка

- Коммуникация и обмен рабочей нагрузкой с другими помощниками управления (включительно деятельности стойки приема)