Ассистентка руководства в Expobank CZ

- Коммуникация с менеджментом, работниками, представителями филиалов компании за рубежом
- Организация посещений/встреч руководства
- Административная деятельность, связанная с Советом директоров – корректировка документов и презентаций, в случае необходимости также перевод (на английский, русский языки), ведение корреспонденции, организация телеконференций
- Обеспечение процесса утверждения внутренних документов, часто содержащих конфиденциальную информацию
- Присутствие на совещаниях руководства и членов Совета директоров, ведение делопроизводства и составление протоколов совещаний
- Организация календаря, рабочих командировок и встреч членов Совета директоров
- Деятельность, связанная с работой стойки приёма (reception) в центральном управлении банка
- Коммуникация и обмен рабочей нагрузкой с другими помощниками управления (включительно деятельности стойки приема)
- Опыт работы на подобной должности мин. 3 года (работа в юридической организации или административная должность в международной компании будет считаться преимуществом)
- Владение русским языком – уровень носителя языка или C2, продвинутый уровень английского, отличный уровень чешского языка
- Высокое чувство такта и отличные коммуникационные навыки
- Осмотрительность и надежность
- Способность произвести хорошее впечатление
- Независимость и последовательность при выполнении заданий
- Владение ПК - MS Office (Word, Power Point, Outlook)
- Приятное рабочее пространство в центре Праги
- Нерутинные задания
- Выгоды для работников – 5 недель отпуска, медицинский отпуск, компенсация в случае временной нетрудоспособности, льготные банковские продукты, языковые лекции, корпоративные мероприятия для сотрудников
- Возможность активно использовать иностранные языки
Expobank
jobs@expobank.cz