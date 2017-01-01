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Международная компания приглашает на работу офис-менеджера.
Praha 8

Требуется девушка co знанием английского для работы переводчиком!

Размещено 22 января 16:27
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Переводчик, Офис-менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
15 000 CZK
Компания
Skystar
Описание

В международную компанию требуется переводчик - офис-менеджер, для работы с клиентами и ведения корреспонденции на английском языке. Резюме с фото присылать на почту указанную ниже.

Требования

Знание английского языка на уровне не ниже B2, возможность работать 30 часов в неделю, упорство и стрессоустойчивость.

Условия

Сплоченный коллектив профессионалов, высокая зарплата и бонусы, офис в самом центре Праги, возможность карьерного роста, каждый новый сотрудник проходит стажировку.

Контакты:

Романова Ева Александровна

evaromanove@gmail.com

+420 607 204 234




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