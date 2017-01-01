Требуется девушка co знанием английского для работы переводчиком!

В международную компанию требуется переводчик - офис-менеджер, для работы с клиентами и ведения корреспонденции на английском языке. Резюме с фото присылать на почту указанную ниже.
Знание английского языка на уровне не ниже B2, возможность работать 30 часов в неделю, упорство и стрессоустойчивость.
Сплоченный коллектив профессионалов, высокая зарплата и бонусы, офис в самом центре Праги, возможность карьерного роста, каждый новый сотрудник проходит стажировку.
Романова Ева Александровна
evaromanove@gmail.com
+420 607 204 234