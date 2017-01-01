Требуется девушка co знанием английского для работы переводчиком!

Тип занятости Свободный график Профессия Переводчик, Офис-менеджер Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 15 000 CZK Компания Skystar

Описание В международную компанию требуется переводчик - офис-менеджер, для работы с клиентами и ведения корреспонденции на английском языке. Резюме с фото присылать на почту указанную ниже.

Требования Знание английского языка на уровне не ниже B2, возможность работать 30 часов в неделю, упорство и стрессоустойчивость.