Старший администратор апарт-отеля

Описание

Ищем старшего администратора в апарт-отель в Карловых Варах. График 5/2. Полный рабочий день. Обязанности: встреча и заселение гостей, регистрация гостей, помощь в вопросах проживания гостей.

Организация работы отдела housekeeping (уборки и прачечная, покупка расходным метариалов и тд). Организация мелкого ремонта. Контроль и развитие продаж.

ЗП 20 000 - 25 000 Кс + премии

Требования: обязательно знание чешского, русского и английского языков!!! Желание и умение общаться с людьми. Высокий уровень ответственности. Обучаемость. Умение работать самостоятельно и в команде.