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Старший администратор апарт-отеля

Размещено Вчера 23:41
Тип занятости
Полный день
Профессия
Администратор гостиницы
Регион
Karlovarský kraj
Город
Cheb
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
Koruna a.s.
Описание

Ищем старшего администратора в апарт-отель в Карловых Варах. График 5/2. Полный рабочий день. Обязанности: встреча и заселение гостей, регистрация гостей, помощь в вопросах проживания гостей.
Организация работы отдела housekeeping (уборки и прачечная, покупка расходным метариалов и тд). Организация мелкого ремонта. Контроль и развитие продаж.
ЗП 20 000 - 25 000 Кс + премии
Требования: обязательно знание чешского, русского и английского языков!!! Желание и умение общаться с людьми. Высокий уровень ответственности. Обучаемость. Умение работать самостоятельно и в команде.

Контакты:

Регина

xctra@ya.ru

721295269




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