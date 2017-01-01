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Менеджер по продажам

Размещено 26 января 08:21
Тип занятости
Полный день
Профессия
Риэлтор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Компания
ATRUA
Описание

Группа компаний с восьмилетним опытом работы на Чешском рынке недвижимости приглашает на работу менеджера по продажам. Нашей компании требуются люди с активной жизненной позицией, желающие проявить себя и нацеленные на результат.

Требования

Наши требования:
• Грамотная устная и письменная речь (русский язык)
• Знание чешского языка как преимущество
• Высокие коммуникативные навыки
• Пунктуальность
• Стрессоустойчивость
• Мобильность
• Инициативность
• Приветствуется успешный опыт работы с клиентами (телефонные переговоры, холодные звонки и т.д.), но рассматриваются кандидаты без опыта работы

Условия

Мы предоставляем
• Базу клиентов
• Фиксированную заработную плату 15 000 Kč и % от совершенных сделок
(при условии продажи 2 объектов в месяц минимальный доход составит 50 000 Kč).
• По договорённости возможен гибкий график работы.
• Полное обучение
• Возможность карьерного роста (вакантна должность руководителя отдела продаж)

Контакты:

Лушкина Людмила Николаевна

rabota@atrua.cz




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