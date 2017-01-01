Менеджер по продажам

Тип занятости Полный день Профессия Риэлтор Регион Hlavní město Praha Город Praha 2 Заработная плата не указана Компания ATRUA

Описание Группа компаний с восьмилетним опытом работы на Чешском рынке недвижимости приглашает на работу менеджера по продажам. Нашей компании требуются люди с активной жизненной позицией, желающие проявить себя и нацеленные на результат.

Требования Наши требования:

• Грамотная устная и письменная речь (русский язык)

• Знание чешского языка как преимущество

• Высокие коммуникативные навыки

• Пунктуальность

• Стрессоустойчивость

• Мобильность

• Инициативность

• Приветствуется успешный опыт работы с клиентами (телефонные переговоры, холодные звонки и т.д.), но рассматриваются кандидаты без опыта работы