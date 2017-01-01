Менеджер по продажам

Группа компаний с восьмилетним опытом работы на Чешском рынке недвижимости приглашает на работу менеджера по продажам. Нашей компании требуются люди с активной жизненной позицией, желающие проявить себя и нацеленные на результат.
Наши требования:
• Грамотная устная и письменная речь (русский язык)
• Знание чешского языка как преимущество
• Высокие коммуникативные навыки
• Пунктуальность
• Стрессоустойчивость
• Мобильность
• Инициативность
• Приветствуется успешный опыт работы с клиентами (телефонные переговоры, холодные звонки и т.д.), но рассматриваются кандидаты без опыта работы
Мы предоставляем
• Базу клиентов
• Фиксированную заработную плату 15 000 Kč и % от совершенных сделок
(при условии продажи 2 объектов в месяц минимальный доход составит 50 000 Kč).
• По договорённости возможен гибкий график работы.
• Полное обучение
• Возможность карьерного роста (вакантна должность руководителя отдела продаж)
Лушкина Людмила Николаевна
rabota@atrua.cz