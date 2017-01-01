Менеджер

Тип занятости Полный день Профессия Инженер-строитель, Архитектор, Риэлтор Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана

Описание Требуется Менеджер-продажник недвижимости в офис на постоянную работу. Организация продаж, реклама, работа с клиентами по телефону, показы, оформление документов. Работа с маклерами, собственниками. Работа требует хорошего знания русского, чешского, английского языков.

Требования Опыт не менее 1 года по продаже недвижимости,, знание процесса работы с клиентом, продажи и оформления документов, обязательно хороший русский, чешский и хороший английский языки, в/о, дисциплинированность, работоспособность, соответствие занимаемой должности, испытательный срок.