Требуется Менеджер-продажник недвижимости в офис на постоянную работу. Организация продаж, реклама, работа с клиентами по телефону, показы, оформление документов. Работа с маклерами, собственниками. Работа требует хорошего знания русского, чешского, английского языков.
Опыт не менее 1 года по продаже недвижимости,, знание процесса работы с клиентом, продажи и оформления документов, обязательно хороший русский, чешский и хороший английский языки, в/о, дисциплинированность, работоспособность, соответствие занимаемой должности, испытательный срок.
Работа в центре, престижном офисе, выезды с клиентом на объекты, компенсация затрат на автомобиль, служебный телефон, оклад от 15000 кр + от 20-50% бонеус от продажи.
Виталий
hi.you.life@gmail.com