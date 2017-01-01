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Менеджер

Размещено Вчера 12:21
Тип занятости
Полный день
Профессия
Инженер-строитель, Архитектор, Риэлтор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Требуется Менеджер-продажник недвижимости в офис на постоянную работу. Организация продаж, реклама, работа с клиентами по телефону, показы, оформление документов. Работа с маклерами, собственниками. Работа требует хорошего знания русского, чешского, английского языков.

Требования

Опыт не менее 1 года по продаже недвижимости,, знание процесса работы с клиентом, продажи и оформления документов, обязательно хороший русский, чешский и хороший английский языки, в/о, дисциплинированность, работоспособность, соответствие занимаемой должности, испытательный срок.

Условия

Работа в центре, престижном офисе, выезды с клиентом на объекты, компенсация затрат на автомобиль, служебный телефон, оклад от 15000 кр + от 20-50% бонеус от продажи.

Контакты:

Виталий

hi.you.life@gmail.com




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