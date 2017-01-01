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Менеджер по Логистике в Праге.

Размещено 31 января 09:28
Тип занятости
Полный день
Профессия
Логист, Менеджер по логистике
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Данная вакансия представляет отличную возможность на практике ознакомиться с большим спектром процессов в международной логистике, взаимодействуя как с клиентами, так и с другими сотрудниками и отделами.
Основные обязанности:
- Составление и обновление клиентской базы.
- Проведение деловых переговоров.
- Ведение автопарка компании.
- Получение разрешительных документов в гос. учреждениях в Праге.
- Оперативное взаимодействие с водителями и решение возникающих вопросов в рейсе.

Требования

- Разговорный и письменный Чешский, Английский.
- Грамотный Русский.
- Ответственность.
- Пунктуальность.
- Желание учиться.
- Опыт работы желателен.

Условия

- Конкурентоспособную З/П.
- Обучение.
- Корпоративная безлимитная мобильная связь.
- Работа в молодом коллективе.
- Иногда оплачиваемые командировки в Италию.

Контакты:

Антон

hr@itmlogistics.cz




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