Менеджер по Логистике в Праге.

Данная вакансия представляет отличную возможность на практике ознакомиться с большим спектром процессов в международной логистике, взаимодействуя как с клиентами, так и с другими сотрудниками и отделами.
Основные обязанности:
- Составление и обновление клиентской базы.
- Проведение деловых переговоров.
- Ведение автопарка компании.
- Получение разрешительных документов в гос. учреждениях в Праге.
- Оперативное взаимодействие с водителями и решение возникающих вопросов в рейсе.
- Разговорный и письменный Чешский, Английский.
- Грамотный Русский.
- Ответственность.
- Пунктуальность.
- Желание учиться.
- Опыт работы желателен.
- Конкурентоспособную З/П.
- Обучение.
- Корпоративная безлимитная мобильная связь.
- Работа в молодом коллективе.
- Иногда оплачиваемые командировки в Италию.
Антон
hr@itmlogistics.cz