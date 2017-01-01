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Praha 1

Руководитель офиса г.Брно

Размещено 31 января 16:25
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по туризму
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
FLORIAN TRAVEL
Описание

Работа в сфере туризма

Требования

∙ Знание русского и чешского на уровне native speaker
∙ Знание английского на уровне не ниже Advanced.
∙ Знание тур операторской деятельности.
∙ Знание Чехии, как туристического направления.
∙ Желателен опыт управления персоналом, умение распределять задачи, расставлять приоритеты и осуществлять контроль.
∙ Знание протокола.
∙ Проактивность, коммуникабельность, оперативность в работе, пунктуальность.
∙ Инициативность, самостоятельность в работе.
∙ Умение и желание работать на результат.
∙ Высокий уровень ответственности.
∙ Умение самостоятельно принимать решения, планировать свою работу и работу команды.
∙ Системное мышление.
∙ Креативность, харизматичнoсть, умение работать в коллективе, стрессоустойчивость.

Условия

Основные обязанности:
∙ Поиск и привлечение новых партнеров компании (на территории СНГ / Европы / Азии) в сфере продаж туристического продукта.
∙ Ведение переговоров с партнерами, заключение договоров с новыми партнерами по сотрудничеству.
∙ Поддержка привлеченных партнеров (информирование, презентация новых продуктов и т.д.) для увеличения продаж через В2В, B2C каналы.
∙ Ведение партнерской базы данных в CRM, контроль наполнения базы данных менеджерами.
∙ Разработка и реализация стратегии продаж.
∙ Разработка новых туристических продуктов
∙ Руководство / контроль работы менеджеров

Контакты:

Caizl Eleanora

cz@floriantravel.com




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