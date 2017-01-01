Руководитель офиса г.Брно

Требования

∙ Знание русского и чешского на уровне native speaker

∙ Знание английского на уровне не ниже Advanced.

∙ Знание тур операторской деятельности.

∙ Знание Чехии, как туристического направления.

∙ Желателен опыт управления персоналом, умение распределять задачи, расставлять приоритеты и осуществлять контроль.

∙ Знание протокола.

∙ Проактивность, коммуникабельность, оперативность в работе, пунктуальность.

∙ Инициативность, самостоятельность в работе.

∙ Умение и желание работать на результат.

∙ Высокий уровень ответственности.

∙ Умение самостоятельно принимать решения, планировать свою работу и работу команды.

∙ Системное мышление.

∙ Креативность, харизматичнoсть, умение работать в коллективе, стрессоустойчивость.