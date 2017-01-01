Руководитель офиса г.Брно

Работа в сфере туризма
∙ Знание русского и чешского на уровне native speaker
∙ Знание английского на уровне не ниже Advanced.
∙ Знание тур операторской деятельности.
∙ Знание Чехии, как туристического направления.
∙ Желателен опыт управления персоналом, умение распределять задачи, расставлять приоритеты и осуществлять контроль.
∙ Знание протокола.
∙ Проактивность, коммуникабельность, оперативность в работе, пунктуальность.
∙ Инициативность, самостоятельность в работе.
∙ Умение и желание работать на результат.
∙ Высокий уровень ответственности.
∙ Умение самостоятельно принимать решения, планировать свою работу и работу команды.
∙ Системное мышление.
∙ Креативность, харизматичнoсть, умение работать в коллективе, стрессоустойчивость.
Основные обязанности:
∙ Поиск и привлечение новых партнеров компании (на территории СНГ / Европы / Азии) в сфере продаж туристического продукта.
∙ Ведение переговоров с партнерами, заключение договоров с новыми партнерами по сотрудничеству.
∙ Поддержка привлеченных партнеров (информирование, презентация новых продуктов и т.д.) для увеличения продаж через В2В, B2C каналы.
∙ Ведение партнерской базы данных в CRM, контроль наполнения базы данных менеджерами.
∙ Разработка и реализация стратегии продаж.
∙ Разработка новых туристических продуктов
∙ Руководство / контроль работы менеджеров
Caizl Eleanora
cz@floriantravel.com